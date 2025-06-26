Пять жителей Дагестана заразились крымской лихорадкой

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Более тысячи человек обратились за медицинской помощью после укусов клещей в Дагестане с начала года, пятеро из них заразились крымской геморрагической лихорадкой, еще один человек - боррелиозом.

"Кавказский узел" писал, что в 2024 году в сезон активности клещей случаи крымской геморрагической лихорадки фиксировались в Ростовской области и в Ставропольском крае.

Из 1108 человек, которые обратились к врачам в Дагестане к 25 июня в связи с укусами клещей, почти половину составляют дети (499 случаев). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число обращений выросло - в 2024 году за весь сезон от укусов клещей пострадали 811 человек, из них 397 детей, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора.

"Зарегистрировано пять случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой и один случай заболевания клещевым боррелиозом (болезнь Лайма)", - говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

Наибольшее число пострадавших от клещей зафиксировано в городах Махачкала, Кизляр, Буйнакск и Хасавюрт, а также в Кизилюртовском, Хасавюртовском, Кизлярском и Тарумовском районах.

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