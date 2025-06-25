Житель Туапсе арестован по обвинению в попытке воевать против России

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Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для жителя Туапсе, который хотел воевать против России в составе украинского военизированного объединения, сообщает ФСБ.

Согласно данным УФСБ России по Краснодарскому краю, житель Туапсе 1977 года рождения был задержан несколько дней назад. По версии следствия, мужчина "инициировал контакт с представителем украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией и запрещенного на территории РФ". Туапсинец хотел вступить в ряды этой организации, которая набирала и готовила добровольцев для участия в военных действиях против вооруженных сил РФ. После получения необходимых инструкций от куратора, мужчина пытался покинуть страну.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).

"Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - цитирует представителя регионального УФСБ ТАСС. Мера пресечения избрана на время предварительного следствия.

Ранее "Кавказский узел" писал о другом жителе Туапсе, который в мае был арестован за то, что переводил деньги одной из структур вооруженных сил Украины. Мужчину заподозрили в госизмене.

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