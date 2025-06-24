Грузинский оппозиционер получил в России два года колонии

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Гражданин Грузии Ираклий Хуфения, задержанный в январе на "Верхнем Ларсе", осужден военным судом в Ростове-на-Дону, который счел его посты в соцсети оправдывающими терроризм.

Как писал "Кавказский узел", житель Зугдиди Ираклий Хуфения, участвовавший в акциях протеста против политики "Грузинской мечты", обвинен российскими силовиками в призывах к терроризму, его дело было передано в Южный окружной военный суд.

Ираклия Хуфению признали виновным в публичном оправдании терроризма и приговорили в двум годам колонии. Также на два года запретили администрировать сайты и каналы в интернете, сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. По версии следствия, 30 июля 2024 года Хуфения опубликовал на своей странице в соцсети пост с фотографией военного "Грузинского национального легиона" Бондо Гагнидзе, погибшего в военных действиях на Украине. Оппозиционер также оставил комментарий на грузинском языке, "оправдывающий террористическую деятельность по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды".

Еще один пост Хуфения сделал 16 августа. Мужчина опубликовал изображение дорожного знака с украинским флагом, символикой и геральдикой и надписью на украинском языке: "Вас приветствует Курская область" с комментарием, "оправдывающим террористическую деятельность по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды".

Как сказано в тексте приговора, мужчина действовал, потому что был не согласен "с политическим курсом Российской Федерации и проводимой вооруженными силами РФ специальной военной операции".

Хуфения полностью признал вину, но отказался от дачи показаний во время судебного следствия, говорится в публикации.

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