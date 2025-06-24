Журналисты сочли формальностью дело о застройке у Ханагского водопада

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Резонанс вокруг ограждения Ханагского водопада забором вынудил следователей завершить давнее дело о незаконном строительстве поблизости, но многие сведения о нелегальной деятельности на особо охраняемой природной территории они оставили без внимания.

Как писал "Кавказский узел", в начале июня жители Табасаранского района возмутились, что в Хучни огораживают водопад высоким забором, а проход планируется сделать платным. Минприроды и администрация района объяснили это решение заботой об экологической обстановке и защитой территории. Глава Дагестана поддержал жителей, заявив, что местные власти перестарались. Минприроды Дагестана заявило, что вместо забора вокруг Ханагского (Хучнинского) водопада будет установлена аккуратная декоративная изгородь. Местные власти начали снос построенного у Ханагского водопада забора, на возведение которого было выделено почти 500 тысяч рублей. Плата за посещение водопада введена решением правительства Дагестана и сохранится, но местные жители освобождены от нее.

18 июня Следком Дагестана сообщил, что чиновник администрации Табасаранского района, который выдал в 2022 году разрешение на возведение постройки у Ханагского водопада, обвинен в превышении полномочий. По данным Mash, по делу проходит начальник отдела архитектуры администрации Табасаранского района, а постройка, о которой идет речь - гостинично-ресторанный комплекс "Гордость Табасарана", который "с пафосом открывал сам глава района".

Ситуация с ограждением водопада забором привлекла внимание журналистов и активистов к "Гордости Табасарана" и активизировала следствие по делу чиновника, выдавшего разрешение застройщику, поэтому Следком вскоре отчитался о завершении расследования, полагают опрошенные “Кавказским узлом” журналисты.

Теперь, когда дело чиновника дошло до суда, комплекс “с громким названием” по закону должны снести, указал дагестанский журналист и политолог Альберт Эседов. Он выразил недоумение, что чиновники, подписывая незаконные распоряжения, рассчитывают, что не понесут ответственности.

“Вопрос, на что они рассчитывают? Что их подписи в документах, будут не замечены даже тогда, когда на их основе появится огромные объекты с громкими названиями и в самых популярных локациях? Теперь непонятно, что будет с объектом с таким громким названием у Ханагского водопада, снесут ли его. По закону, вроде должны”, - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

Хотя дело отдельного чиновника актуализировалось на фоне резонанса от установки забора, следствие не спешит проверять данные о принадлежности представителям власти других объектов близ водопада, указал другой дагестанский журналист на правах анонимности. Он отметил, что разные СМИ неоднократно публиковали информацию об этих объектах.

“Постоянные скандалы, связанные с Ханагским водопадом, приводят к тому, что общество задает вопросы: почему этот водопад застроен, какой статус имеют все окружающие и рядом находящиеся рестораны, или гостиница, как наиболее крупный объект. Гостиничный комплекс, по поступающим сообщениям, является учреждением, полностью находящимся в тени, которое не платит налоги и вообще имеет непонятный статус. Все вопросы, которые возникают, приводят к тому, правоохранительные органы должны хоть как-то на это реагировать, тем более с учетом того, что расследуется дело почти трехлетней давности. Есть почему-то уверенность, что этот чиновник получит какой-то совершенно неадекватный по мягкости приговор, и то не факт, что сразу, потому что судебные процессы тоже могут тянуться годами. Поэтому здесь нельзя сказать, что правоохранительные органы воюют за соблюдение закона. Дело просто в формальностях - нужно было возбудить дело - возбудили, нужно было кого-то наказать - наказали, но по факту это серьезным наказанием не будет”, - считает журналист.

На сомнительный правовой статус “Гордости Табасарана” обратил внимание юрист Расул Абдулхаликов. “Глядя на кадры с забором, которым огородили Ханагский (Хучнинский) водопад в Табасаранском районе, чтобы даже посмотреть нельзя было бесплатно, возникает вопрос - а что это за гостинично-ресторанный комплекс "Гордость Табасарана", который виден на всех кадрах? Учитывая текущую популярность водопада у местных жителей и туристов, кажется, что налоговые отчисления должны быть достаточными, чтобы республика и район не вводили плату непосредственно с посетителей водопада, раз так активно извлекается прибыль местным бизнесом”, - написал он 4 июня в своем Telegram-канале.

Далее Абдулхаликов указал, что в Федеральной налоговой службе не значится ни одной зарегистрированной в Табасаранском районе компании, работающей в сфере гостиничного бизнеса, - а в сфере ресторанного бизнеса работает лишь одно ООО, “которое зарегистрировано в другой части района”.

Читатели издания “Черновик”, в свою очередь, заметили, что все постройки близ водопада возникали не без ведома властей. “Вокруг водопада почти все участки оформлены людьми, которые называют себя командой главы района. Подписи на выписках похожи на поддельные (...) Земля под рестораном "Гордость Табасарана" тоже, скорее всего, поддельной выпиской оформлена”, - цитирует его слова Telegram-канал издания 4 июня.

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