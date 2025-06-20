Житель Буйнакска обвинен в демонстрации запрещенной символики

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После административного штрафа за пост с символикой экстремистской организации житель Дагестана не удалил публикацию, что привело его к уголовному делу.

Поводом для преследования жителя Буйнакска стала публикация на его личной странице в соцсети, сделанная еще в октябре 2018 года.

Согласно версии следствия, мужчина опубликовал символику некой экстремистской организации, которая запрещена в России. В феврале 2025 года он был привлечен к административной ответственности за публичную демонстрацию экстремистской символики.

“Однако публикация не была удалена, что привело к ее дальнейшему распространению среди неограниченного круга пользователей”, - говорится в сообщении управления Следкома по Дагестану.

В сообщении ведомства не уточняется, о символике какой именно организации идет речь, также в нем нет данных о мере пресечения для подозреваемого.

Уголовная статья о публичном демонстрировании экстремистской символики (часть 1 статьи 282.4 УК России) предусматривает до четырех лет лишения свободы или принудительных работ.

"Кавказский узел" писал также, что силовики во Владикавказе возбудили уголовное дело против местной жительницы, усмотрев в ее комментарии в соцсети одобрение “насилия в отношении российского государства”.

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