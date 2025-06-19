Жители села Атланаул потребовали срочно заменить опоры линии электропередачи

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Сельчане в Буйнакском районе Дагестана вынуждены были за свои средства купить оборудование и сами заменить часть электросетей, а также установить опоры ЛЭП в селе Атланаул, тогда как власти игнорируют проблему, заявила в видеообращении жительница села Наида Меджидова.

"Кавказский узел" писал, что в июне 2022 года около 20 жителей села Атланаул в Буйнакском районе Дагестана пришли к зданию горэлектросетей и потребовали восстановления электроснабжения. Активисты заявили тогда, что в этом селе постоянно отключают электричество.

В селе Атланаул Буйнакского района, согласно данным с сайта Росстата на 1 января 2024 года, проживает 3151 человек. Более поздних данных о численности населения села пока не обнародовано.

Видеообращение жительницы старой части села Атланаул Наиды Меджидовой, в котором она демонстирует ветхое состояние электросетей и опор ЛЭП, опубликовало сегодня в своем телеграм-канале дагестанское издание "Черновик".

Я и два моих соседа сложились и заменили старые, трухлявые опоры

"На въезде в старую часть села есть две новые опоры ЛЭП и замененная высоковольтная электрическая линия. Хочу разъяснить, это не работа энергетиков. Это я и два моих соседа сложились и заменили старые, трухлявые опоры", - говорит жительница села и показывает объекты, о которых идет речь.

Затем она показывает другую деревянную опору ЛЭП. "Боюсь тронуть, она шатается и держится на электропроводах и требует очень срочной замены. Если эта опора упадет, то она упадет прямо на дорогу, на проезжающие машины", - говорит Меджидова.

"А это устаревшие наши сети", - продолжает автор видеообращения и демонстрирует ветхие столбы и электропровода на них.

Затем, как утверждает Наида Меджидова, она остановила рандомную машину, проезжавшую мимо во время записи видео, и спрашивает на камеру ее водителя, устраивает ли его напряжение в электросетях села. "Нет, не устраивает! Холодильники портятся у нас. Напряжения вообще нет. Обязательно надо столбы и сети менять" - говорит мужчина

Наида Меджидова уже неоднократно обращалась к энергетикам, в органы власти и к прокурору Дагестана с жалобами на состояние сельских электрических сетей, трансформаторов и на напряжении в сети. Однако реакции на проблему так и не последовало, пишет "Черновик".

Состояние электрических сетей села оценивается как удовлетворительное

Между тем в телеграм-канале "Дагэнерго" 18 июня опубликован "ответ на обращение о проблемах с энергоснабжением в селе Атланаул Буйнакского района Республики Дагестан", где от имени Единого контакт-центра «Дагэнерго» утверждается, что "текущее состояние электрических сетей села оценивается как удовлетворительное".

"С конца 2024 года в селе Атланаул проводятся работы по модернизации и поддержанию электросетей. В рамках программы улучшения энергоснабжения был установлен новый трансформатор мощностью 630 кВА, а также выделено 1000 метров провода СИП-2 3×70 для усиления линий электропередач", - отчиталось ведомство и сопроводило свою публикацию фотографиями линий электропередачи и трансформатора.

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