×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:24, 19 июня 2025

Жители села Атланаул потребовали срочно заменить опоры линии электропередачи

Жительница Атланаула Наида Меджидова просит внимания властей к состоянию электросетей села. Стоп-кадр видеообращения Меджидовой, опубликованного в телеграм-канале "Черновика".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сельчане в Буйнакском районе Дагестана вынуждены были за свои средства купить оборудование и сами заменить часть электросетей, а также установить опоры ЛЭП в селе Атланаул, тогда как власти игнорируют проблему, заявила в видеообращении жительница села Наида Меджидова.

"Кавказский узел" писал, что в июне 2022 года около 20 жителей села Атланаул в Буйнакском районе Дагестана пришли к зданию горэлектросетей и потребовали восстановления электроснабжения. Активисты заявили тогда, что в этом селе постоянно отключают электричество.

В селе Атланаул Буйнакского района, согласно данным с сайта Росстата на 1 января 2024 года, проживает 3151 человек. Более поздних данных о численности населения села пока не обнародовано.

Видеообращение жительницы старой части села Атланаул Наиды Меджидовой, в котором она демонстирует ветхое состояние электросетей и опор ЛЭП, опубликовало сегодня в своем телеграм-канале дагестанское издание "Черновик".

Я и два моих соседа сложились и заменили старые, трухлявые опоры

"На въезде в старую часть села есть две новые опоры ЛЭП и замененная высоковольтная электрическая линия. Хочу разъяснить, это не работа энергетиков. Это я и два моих соседа сложились и заменили старые, трухлявые опоры", - говорит жительница села и показывает объекты, о которых идет речь.

Затем она показывает другую деревянную опору ЛЭП. "Боюсь тронуть, она шатается и держится на электропроводах и требует очень срочной замены. Если эта опора упадет, то она упадет прямо на дорогу, на проезжающие машины", - говорит Меджидова.

"А это устаревшие наши сети", - продолжает автор видеообращения и демонстрирует ветхие столбы и электропровода на них. 

Затем, как утверждает Наида Меджидова, она остановила рандомную машину, проезжавшую мимо во время записи видео, и спрашивает на камеру ее водителя, устраивает ли его напряжение в электросетях села. "Нет, не устраивает! Холодильники портятся у нас. Напряжения вообще нет. Обязательно надо столбы и сети менять" - говорит мужчина

Наида Меджидова уже неоднократно обращалась к энергетикам, в органы власти и к прокурору Дагестана с жалобами на состояние сельских электрических сетей, трансформаторов и на напряжении в сети. Однако реакции на проблему так и не последовало, пишет "Черновик".

Состояние электрических сетей села оценивается как удовлетворительное

Линии электропередачи в селе Атланаул. Фото пресс-службы "Дагэнерго", опубликованное в телеграм-канале ведомства.Между тем в телеграм-канале "Дагэнерго" 18 июня опубликован "ответ на обращение о проблемах с энергоснабжением в селе Атланаул Буйнакского района Республики Дагестан", где от имени Единого контакт-центра «Дагэнерго» утверждается, что "текущее состояние электрических сетей села оценивается как удовлетворительное".

"С конца 2024 года в селе Атланаул проводятся работы по модернизации и поддержанию электросетей. В рамках программы улучшения энергоснабжения был установлен новый трансформатор мощностью 630 кВА, а также выделено 1000 метров провода СИП-2 3×70 для усиления линий электропередач", - отчиталось ведомство и сопроводило свою публикацию фотографиями линий электропередачи и трансформатора.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в  Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Женский пляж в Махачкале. Фото: https://2gis.ru/makhachkala/gallery/firm/70000001023611171/photoId/30258560109542079
17:02, 19 июня 2025
Мэрия задумалась о переносе женского пляжа в Махачкале
Беспорядки в аэропорту Махачкалы. Октябрь 2023 г. Скриншот видео https://www.rbc.ru/politics/31/10/2023/653eb5399a7947b515dc49e2
15:21, 19 июня 2025
Семь человек осуждены по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы
Юсуп Умавов. Фото: https://riadagestan.ru/
12:41, 19 июня 2025
Мэр Махачкалы подал в отставку
Мемориальная доска Исламу Толубаеву. Стоп-кадр видео администрации Хасавюрта от 11.06.25, https://t.me/gohasavyurt/18341
09:51, 19 июня 2025
Два бойца из Хасавюрта убиты на СВО
Жители села Гамиях. Скриншот из видео, которое поступило в редакцию через бота обратной связи "Кавказского узла"
05:53, 19 июня 2025
Жители села Гамиях требуют бесперебойного водоснабжения
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Все блоги
Справочник
Активистка Яна Антонова на одиночном пикете на центральной площади Краснодара. Фото Валерии Феденевой для "Кавказского узла" Как ликвидируют «Мемориал»*

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Фото
10:08, 19 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Опасная скважина. Как дагестанцы отстаивают свое право на экологическую безопасность
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Самвел Карапетян. Фото: APA Group
19 июня 2025, 16:03
Бизнес Карапетяна в Армении оказался под давлением после его ареста

Юсуп Умавов. Фото: https://riadagestan.ru/
19 июня 2025, 12:41
Мэр Махачкалы подал в отставку

Родственники пропавших без вести блокируют движение на проспекте Баграмяна. 19 июня 2025 г. Скриншот видео https://news.am/rus/news/889252.html
19 июня 2025, 10:49
Родные пропавших бойцов потребовали отменить отставку главы СНБ Армении

Задержание Эльвина Мустафаева. Скриншот фото Turan https://www.turan.az/ext/news/2023/8/free/Social/ru/7462.htm.
18 июня 2025, 15:34
Защита сообщила об ухудшении состояния заключенного азербайджанского активиста Мустафаева

Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Показать больше