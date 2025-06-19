Оставлен в силе арест ингушского силовика по делу о подбросе наркотиков

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Верховный суд Ингушетии оставил в силе решение суда Магаса об аресте полицейского, подозреваемого в подбросе наркотиков мужчине, который в тот момент находился без сознания.

"Кавказский узел" писал, что бывший оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков в Ингушетии был арестован на два месяца за фабрикацию уголовного дела. По версии следствия, силовик, действуя совместно со своей знакомой, подбросил сверток с наркотиками мужчине и возбудил против него дело.

Полицейский из Ингушетии, которого следователи подозревают в том, что он подкинул наркотики мужчине без сознания, останется под стражей до августа, сообщил сегодня телеканал Mash Gor и опубликовал видеорепортаж из зала суда над задержанным.

Апелляционная инстанция по уголовным делам Верховного суда Ингушетии 17 июня рассмотрела материалы досудебного производства по апелляционной жалобе адвокатов на постановление Магасского районного суда, которым в отношении 32-летнего оперуполномоченного Адама Сакалова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Арест силовика оставлен в силе, сообщила сегодня в своем телеграм-канале пресс-служба Верховного суда Ингушетии



По версии следствия, в ночь на 27 октября, находясь на территории между населенными пунктами Али-Юрт и Сурхахи Назрановского района, Сакалов превысил должностные полномочия путем незаконного привлечения мужчины к уголовной ответственности. Для этого силовик уговорил свою знакомую подложить наркотики в руку мужчине, находившемуся в принадлежащем ему автомобиле без сознания. Впоследствии оперуполномоченный задержал этого мужчину за якобы обнаружение у него наркотических средств и завел на него уголовное дело.

Постановление об аресте силовика, подозреваемого в подбросе наркотиков, вступило в законную силу, сообщил Верховный суд Ингушетии.

"Кавказский узел" также писал, что в Ингушетии были арестованы четверо полицейских, подозреваемых в превышении полномочий с применением насилия. По версии следствия, в октябре 2023 года они необоснованно задержали 31-летнего местного жителя и применили к нему насилие, требуя признаться в незаконном обороте наркотиков. Следователи сочли, что полицейские вымогали у задержанного деньги и требовали передать им права на его квартиру в Карабулаке.

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