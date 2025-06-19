Правозащитник из Северной Осетии обвинен в призывах к терроризму

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Силовики возбудили уголовное дело о призывах к терроризму против правозащитника, оппозиционера из Северной Осетии Виссариона Асеева, живущего в Киеве.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2023 года суд во Владикавказе заочно назначил Виссариону Асееву штраф в 45 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Поводом для административного дела стал комментарий Асеева про Крым в социальной сети.

Виссарион Асеев - оппозиционер и правозащитник из Беслана. В 2012 году Асеев возглавлял исполком партии "Ирон". В декабре 2011 года Асеев подавал в администрацию Владикавказа уведомление о пикетах, после чего заявил об угрозах со стороны силовиков. Виссарион Асеев был депутатом собрания представителей Правобережного района и одним из организаторов движения за объективное расследования бесланской трагедии, во время захвата боевиками школы №1 он сам получил ранение. В 2005 году Асеев, который тогда возглавлял учительский комитет Беслана, подвергся нападению, которое связал со своими высказываниями о политическом руководстве Северной Осетии.

Поводом для возбуждения уголовного дела против Виссариона Асеева стала его публикация в социальной сети, сделанная в марте 2022 года. В ней Асеев возмутился участием осетин в боевых действиях на территории Украины, сообщил 18 июня "Дош Кавказ".

Дело против Асеева возбуждено по статье о публичных призывах к террористической деятельности (часть 2 статьи 205.2 УК России предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы). Экспертиза обнаружила в его публикации призыв к "посягательству на жизнь государственного деятеля с целью прекращения его деятельности". Государственным деятелем, который упоминался в том посте Асеева, был Путин, указывает ASTRA**.

Виссарион Асеев женат на правозащитнице из Ялты Ольге Скрипник, гражданке Украины. С 2011 года он жил в Крыму, а с 2014 года живет вместе с семьей в Киеве.

На своей странице в Facebook* он 18 июня прокомментировал информацию о возбуждении уголовного дела. "Вот сидишь себе дома, растишь детей, никого не трогаешь, и оп, ты уже уголовник", - написал Асеев.

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** внесен в реестр иноагентов.