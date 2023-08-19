Владикавказец оштрафован за комментарий в соцсети

19 августа 2023, 02:28

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Житель Владикавказа Виссарион Асеев оштрафован за дискредитацию российской армии. Поводом стал комментарий в социальной сети про Крым.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жителей страны, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали штрафовать по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Житель Владикавказа Виссарион Асеев оштрафован на 45 тысяч рублей за комментарий, оставленный в социальной сети Facebook*. Он, в частности, усомнился в территориальной принадлежности Крыма и заявил, что она изменится, информируют 17 августа "Кавказ.Реалии"*.

В постановлении, опубликованном на сайте суда, сообщается, что комментарий Асеева содержит "высказывания, дискредитирующие использование вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности".

Отмечается, что Асеев не явился в судебное заседание, хотя бы извещен о дате и времени его проведения. Суд не установил обстоятельств, которые смягчали бы или отягощали административную ответственность и постановил оштрафовать Асеева.

"Кавказский узел" также писал, что 17 августа стало известно о штрафе, который присудили блогеру из Владикавказа Батраза Тигиева. Блогер заявил, что его лишили права на защиту, так как ему не сообщили о заседании.

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