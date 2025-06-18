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10:46, 18 июня 2025

Военный из Ростовской области убит в зоне СВО

Денис Ершов. Фото: https://www.panram.ru/upload/iblock/7a1/amx745kgkaww5jsthmxd2owo6hdo84q0.jpg

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Денис Ершов из Пролетарска убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 665 бойца из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", с начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 664 бойцов из Ростовской области.

Сегодня в городе Пролетарск Ростовской области хоронят 32-летнего Дениса Ершова, который был убит 1 февраля в ходе проведения специальной военной операции на территории ДНР.

Боец из Пролетарска служил по контракту, был пулемётчиком, пишет 17 июня районная газета «Вестник Приманычья».

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 665 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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