Гражданин Украины осужден в Ростове-на-Дону за подготовку теракта

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 20 годам заключения гражданина Украины Дмитрия Цыплякова, признав его виновным в приготовлении к теракту.

По данным следствия, Цыпляков в 2024 году начал сотрудничать со спецслужбами Украины.

В городе Васильевка Запорожской области он получил взрывчатое вещество и компоненты для самодельного взрывного устройства. По инструкции куратора он его собрал и планировал взорвать. Однако не успел, так как сотрудники правоохранительных органов пресекли его деятельность, пишет 17 июня "Коммерсант".

Суд признал 33-летнего Цыплякова виновным в участии в террористическом сообществе, подготовке теракта, прохождении обучения террористической деятельности и незаконном приобретении взрывчатых веществ 1 . Свою вину он не признал. Цыпляков приговорен к 20 годам лишения свободы. Три года он проведен к тюрьме, оставшиеся 17 лет - в колонии строгого режима. Кроме того, он должен заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 10 июня Южный окружной военный суд приговорил пенсионерку Ларису Гавриленко к 16 годам заключения, признав ее виновной в попытке подорвать грузовик, перевозивший военнослужащих.

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