Десять человек предстанут перед судом в Ереване по делу о беспорядках

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи в Армении передали в суд дело десяти участников массовых беспорядков, произошедших в Ереване ночью 10 ноября 2020 года, после подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", ночью 10 ноября 2020 года, когда вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе после 44 дней войны, протестующие ворвались в здание правительства Армении и потребовали отставки Никола Пашиняна. Участники акции протеста также напали на спикера парламента Армении Арарата Мирзояна и избили его. По подозрению в массовых беспорядках и призывах к насильственному изменению конституционного строя были задержаны шесть человек, в том числе двое напавших на Мирзояна. К началу декабря 2020 года подозреваемыми по делу стали 50 человек, 18 из них были арестованы.

Участники беспорядков были заранее завербованы представителями оппозиции, заявила Служба национальной безопасности Армении в декабре 2020 года. Кадры штурма правительства Армении представлены на видео "Кавказского узла" "Беспорядки в Ереване: активисты требуют отмены соглашения по Карабаху.

Дело десятерых участников массовых беспорядков в ночь на 10 ноября 2020 года в Ереване передано в суд, сообщил 17 июня Следственный комитет Армении.

Согласно версии следователей, обвиняемые вместе с другими участниками событий пробились через полицейское заграждение у здания правительства Армении, незаконно проникли в здание и повредили там государственное и частное имущество, в том числе двери кабинетов.

Один из обвиняемых, согласно данным ведомства, выбивал руками и ногами двери и окна в здании. В результате действий обвиняемых “была нарушена деятельность правительства Армении и поставлена ​​под угрозу общественная безопасность”, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

В отношении других обвиняемых расследование уголовного дела продолжается, отметили в СК Армении.

Статья об участии в массовых беспорядках (часть 1 статьи 327 УК Армении) предусматривает от четырех до восьми лет заключения.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.