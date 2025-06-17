Двое туристов из Москвы спасены на Эльбрусе

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Спасатели в Кабардино-Балкарии эвакуировали с горной вершины супругов из Москвы, которые не вернулись с восхождения на Эльбрус в запланированное время.

О срочной поисково-спасательной операции на Эльбрусе МЧС по Кабардино-Балкарии сообщило вечером 16 июня.

По информации спасателей, двое незарегистрированных туристов из Москвы совершали восхождение на Эльбрус и не вернулись в запланированное время. На их поиски были отправлены шестеро сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Супружескую пару туристов спасатели нашли на высоте 5250 метров. К 22.15 мск туристы были эвакуированы в поселок Терскол, от дальнейшей помощи они отказались, говорится в публикации официального Telegram-канала ведомства.

"Кавказский узел" также писал, с 1 июня сноупарк на курорте "Эльбрус", расположенный на высоте 3200 метров, закрыт для посетителей в связи с ухудшением погоды.

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