Двое военных из Северной Осетии убиты на Украине

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Валерий Синеоков и Михаил Соколов из Моздокского района убиты на Украине. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 466 военнослужащих из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 16 июня власти официально признали убитыми на Украине не менее 3420 военнослужащих из ЮФО и не менее 3430 бойцов из СКФО, в том числе 444 - из Северной Осетии.

Имена еще двух военных, убитых на Украине, назвала 16 июня администрация Моздокского района, анонсируя их похороны.

39-летний Валерий Синеоков будет похоронен 17 июня в селе Киевское, а 47-летний Валерий Соколов - в станице Терская 18 июня, следует из публикаций в официальном Telegram-канале муниципалитета. Подробности их биографий чиновники не привели.

Таким образом, число убитых на Украине бойцов из Северной Осетии, чьи имена публично назвали представители власти, достигло 446. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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