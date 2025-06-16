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22:58, 16 июня 2025

Сотрудница МВД из Таганрога обвинена в неправомерном доступе к базе розыска

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Инспектор по делам несовершеннолетних скопировала для знакомого сведения о разыскиваемых из базы данных МВД с ограниченным доступом, считает следствие. 

Уголовное дело против бывшей сотрудницы МВД из Таганрога было возбуждено на основании материалов обласного ФСБ, оперативники которого выявили преступление. 

Согласно версии обвинения, бывшая инспектор по делам несовершеннолетних использовала свое служебное положение, получив незаконный доступ в базы данных МВД. Оттуда она скопировала охраняемую законом информацию о людях, которые числились в розыске, вместе с их паспортными данными, сведениями о наличие судимости и другими сведениями. Все эти данные женщина передала своему знакомому, сообщило сегодня управление Следкома по Ростовской области в своем Telegram-канале. 

Обвинение бывшей сотруднице полиции предъявлено по статье о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (часть 3 статьи 272 УК России). Эта статья предусматривает до пяти лет принудительных работ или лишения свободы. 

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отмечается в сообщении Следкома.

"Кавказский узел" также писал, что бывший начальник оперативно-разыскного отдела собственной безопасности главного управления МВД по Ростовской области Андрей Канюк в сентябре 2024 года был осужден на год условно за передачу постороннему данных оперативной прослушки телефонных разговоров. 

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Автор: "Кавказский узел"

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