В Ессентуках мужчина осужден за унижение оппонента по национальному признаку

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К пяти годам колонии приговорил суд в Ессентуках местного жителя, который оскорбил в ходе ссоры оппонента по национальному признаку и угрожал применить насилие.

Инцидент произошел в Ессентуках в мае 2023 года.

Один мужчина пришел в магазин, где у него возник конфликт с другим. Он публично оскорбил оппонента за то, что тот русский, при этом угрожая применением насилия, пишет 15 июня 1777.ru.

Дело дошло до суда, вину мужчина не признал. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале июня на Ставрополье были арестованы семь несовершеннолетних членом экстремистского сообщества, которые, как утверждает следствие, совершали действия, направленные на возбуждение вражды и ненависти к группам лиц по национальному признаку, и планировали совершение насильственных действий к упомянутым лицам.

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