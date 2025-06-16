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02:28, 16 июня 2025

Власти Армении обязались погасить ипотеку семей убитых в 44-дневной войне карабахцев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правительство Армении в ходе переговоров с Советом по защите прав народа Нагорного Карабаха  пообещало взять на себя погашение ипотечных кредитов семей погибших военнослужащих в войне 2020 года, которые приобрели квартиры по сертификатам карабахского правительства.

Как писал "Кавказский узел", банки Армении потребовали, чтоб семьи карабахских военнослужащих, которые погибли в 44-дневной войне, начали выплачивать ипотечные кредиты вместо Инвестиционного фонда Нагорного Карабаха в надежде, что будет принято решение помочь семьям погибших. Более 80 семей погибших военнослужащих столкнулось с риском остаться без жилья. Общественные деятели и правозащитники донесли проблемы до правительства Армении.

Совет по защите прав граждан Нагорного Карабаха в апреле провел месячную палаточную акцию на площади Свободы в Ереване, добившись продления социальной помощи беженцам еще на два месяца. В июне активисты заявили, что им удалось убедить правительство Армении принять ряд предложений по обеспечению вынужденных переселенцев жильем, однако самые важные предложения были отклонены.

Это семьи из районов Нагорного Карабаха, которые перешли под контроль Азербайджана в результате войны 2020 года – Гадрутского, Кашатагского, Карвачарского, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" правозащитник Артак Бегларян

"Порядка 230 семей из этих районов после 2020 года остались в Армении. Правительство Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла") выдало им сертификаты для приобретения жилья. 83 семьи приобрели жилье в Армении. После насильственного переселения народа Арцаха в сентябре 2023 года правительство Арцаха по объективным причинам не оплачивало армянским банкам кредиты по этим сертификатам. В результате банки стали требовать выплаты от семей погибших военных с угрозой отобрать жилье. Правительство Арцаха должно было выплачивать кредиты в течение 20 лет. Общественные и правозащитные организации забили тревогу. Все наши обращения к правительству Армении были проигнорированы. Тогда мы объединили усилия с Советом по защите прав народа Арцаха. Это можно назвать примером, что успех достигнут благодаря солидарности и консолидации сил", - сказал Бегларян.

Говоря об остальных семьях, которые не успели реализовать сертификаты, Бегларян отметил, что их сертификаты признаны недействительными правительством Армении, и эти семьи лишь должны повторно участвовать в жилищной программе правительства Армении для беженцев.

Правозащитник отметил, что "семьи погибших военных в карабахских войнах Нагорного Карабаха в Армении не имеют никаких льгот и социальных категорий, и в рамках программы жилищной поддержки они в общих списках, что в корне неправильно".

 Сын Ваида Саакяна погиб в 44-дневной войне 2020 года. После того как Азербайджан установил контроль над Гадрутским районом осенью 2020 года, семья Саакян осталась в Армении, купив здесь жилье по выданному сертификату.

"То, что правительство Армении согласилось взять на себя выплаты банкам, мы получили в устном виде, но на уровне вице-премьера. Но всем семьям поставили условие – принять гражданство Армении. Но так как нет письменного решения, то и сроки принятия гражданства нам не обозначили. Я и члены моей семьи уже имеем гражданство Армении. Обсуждая эту новость с другими семьями, я понял, что многие имеют гражданство, а другие не возражают, лишь бы не оказаться на улице", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Арина Дадаян из Гадрутского района Нагорного Карабаха потеряла сына в 44-дневной войне. Она приобрела жилье в Армении по сертификату, выданному правительством Нагорного Карабаха. Женщина надеется, что правительство Армении в письменном виде подтвердит свое решение, потому, что ни одна семья погибших воинов не в состоянии выплачивать кредиты.

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Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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