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23:45, 14 июня 2025

Пользователей Telegram обеспокоили работы в одном из скверов Нальчика

Работы в сквере Дружбы. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "ЖурНальчик" от 14.06.25, https://t.me/journalch/1554.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отказаться от строительства ресторана в сквере в районе Искож призвали мэра города жители Нальчика. Мэрия заверила, что строительство в сквере не планируется.

Сообщение о том, что в сквере, расположенном в районе Искож, намереваются построить ресторан, опубликовал Telegram-канал "ЖурНальчик". На видео, приложенном к публикации, часть сквера огорожена лентами, виден работающий экскаватор и несколько грузовиков.

Мэр города Таймураз Ахохов 13 июня отчитался о благоустройстве города. Хотя он не упоминал о сквере Дружбы, большинство из 29 комментариев, оставленных к 22.45 мск 14 июня, касались именно благоустройства сквера.

"Оставьте, пожалуйста, нам наш парк на Искоже. И так негде гулять вечером. Везде кафешки, рестораны. Нам нужен парк, где можно погулять, подышать, а не новый ресторан. Зелёный город превращается в каменные джунгли", - написала Mariana Khakulova.

"Просим остановить это безобразие в парке Дружбы на Искоже! Какой год ждём благоустройства и доведения до ума "парка", а не сеть ресторанов и общепитов! Нужны зоны игр для детей и поставить скамейки, так как их не хватает, увы, также", - прокомментировал ДжиДжи.

"Остановите стройку в сквере Искож, товарищ мэр, жители района будут вам всю жизнь благодарны. Не дайте испортить этот зелёный уголок", - прокомментировал Timur Junior.

"Мы голосовали, чтоб у нас появились детские площадки, а не ресторан. Не дайте, чтоб и наш маленький, тихий, уютный скверик превратили в очередную пивнушку или ресторан. В нашем районе достаточно кафе и ресторанов, нам нужны бесплатные площадки для отдыха и занятия спортом, разве мы, жители этого района, не достойны этого? Все трудимся и платим налоги", - возмутилась Фатима Шогенова.

"Голосовали за благоустройство парка, а хотят построить ресторан. Нам не нужен ресторан, верните парк с каруселями для детей", - написала Анжела Пшиготижева.

"Детям на Искоже негде гулять, парка с аттракционами нет. С надеждой ждали детскую площадку в сквере, и вот новость - ресторан. Это уже слишком! Просьба принять меры!" - отметила Анна Анна.

На один из комментариев жителей появился ответ с аккаунта городской администрации - NalchikNews. "Никакого строительства в сквере не будет", - говорится в сообщении.

Как писал "Кавказский узел", в центре Нальчика неизвестные спилили около десятка хвойных деревьев, пожаловался в соцсети местный житель. Другие горожане, комментируя его сообщение, отметили, что в Нальчике постоянно вырубается растительность. Властям направляются жалобы, но реакции нет, заявили они.

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Автор: "Кавказский узел"

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