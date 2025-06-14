×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:52, 14 июня 2025

Смерть девочки в приюте Морозовска привлекла внимание следователей

Избитая девушка. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи выясняют обстоятельства смерти в приюте Морозовска 15-летней девочки, которая подвергалась насилию в семье. Педагоги и чиновники знали о проблемах подростка, но мер не принимали, предположило следствие.

Председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело "по сообщению о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней в г. Морозовске Ростовской области", заявил 13 июня в своем телеграм-канале инфоцентр СКР.

Дети плачут. Иллюстрация создана
04:20 14.05.2025
Мамы воспитанников детсада в Сочи столкнулись с обвинениями после просьб расследовать инцидент
После инцидента в сочинском детском саду родители воспитанников обвинили руководство учреждения в сокрытии фактов жестокого обращения с детьми и бездействии в ответ на жалобы. При этом прокуратура составила административные протоколы на самих родителей, обвинив их в оскорблении заведующей и ее дочери.

"Сообщается о том, что длительное время в городе Морозовске Ростовской области 15-летняя девочка подвергалась издевательствам со стороны матери и ее сожителя: они систематически избивали ее, а также неоднократно оформляли временное устройство несовершеннолетней в приют", - говорится в публикации.

В мае 2025 года женщина, "ведущая асоциальный образ жизни", впала в кому. "В связи с этим школьница вновь была помещена в социальное учреждение, где скончалась при неустановленных обстоятельствах. Общественность опасается, что в семью будут возвращены младшие дети, которые в настоящее время также находятся в приюте", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, руководство школы и "сотрудники профильных структур" знали о происходивших событиях, но "мер реагирования не принимали". "В СУ СК России по Ростовской области по данному факту проводится процессуальная проверка", - сообщило ведомство.

Случаи насилия над детьми стали чаще предаваться огласке и привлекать внимание, однако их число не сокращается, рассказали в апреле "Кавказскому узлу" правозащитники после того, как в больнице умерла трехлетняя девочка из Каспийска, жестоко избитая матерью.

Считается нормой бить детей, объясняя, что это мера воспитания

"Я уверена, что люди замечали, обращали внимание, что дети побитые ходят, - если одного ребенка в семье бьют, остальных, скорее всего, тоже бьют. Но, скорее всего, пока ребенок не погиб, до этого никому из широкой общественности дела не было", - поделилась, в частности, мнением, координатор правозащитной группы "Марем" Екатерина Нерозникова.

"Сейчас считается нормой бить детей, объясняя, что это мера воспитания, и всегда люди молчат. Дома бьют, в школе бьют, потом это поведение транслирует молодое поколение", - констатировала президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Обломки беспилотника. Фото: https://bryansk.bezformata.com/
07:53, 14 июня 2025
Восемь дронов сбиты в Ставропольском крае
Памятник волонтерам в Ростове-на-Дону. Скриншот фото из Telegram-канала администрации города от 12.06.25, https://t.me/Rostov_Gorod_Admin/12024
20:51, 13 июня 2025
Памятник волонтерам по частной инициативе установлен в Ростове-на-Дону
Тлеющий полигон. Фото с телеграм-канала Антонины Пшенчной, министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области https://t.me/Pshenichnaya_AU/1416
18:52, 13 июня 2025
Жители станицы в Ростовской области пожаловались на проблемы из-за горящей свалки
13:21, 12 июня 2025
Казачий атаман из Новороссийска убит на СВО
Дом в поселке Верхнетемерницком Аксайского района, жильцы которого за полгода не добились от властей ремонта после пожара. Фото из телеграм-канала МЧС Ростовской области.
21:35, 11 июня 2025
Игнорирование властями жителей Ростовской области обернулось уголовным делом
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Все блоги
Справочник
Сотрудники МВД России возле носилок с телом жертвы нападения чеченских боевиков на Буденновск 15 июня 1995 г. Фото: Stringer/Reuters Теракт в Буденновске

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Вадим Техов. Стоп-кадр видео YouTube-канала E-Osetia, https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=gLnwIXNMi3E
13 июня 2025, 17:55
Telegram-каналы сообщили о смерти Вадима Техова

Ника Гварамия. Фото: OSCE Parliamentary Assembly https://ru.wikipedia.org/
13 июня 2025, 13:00
Оппозиционер Гварамия арестован в Тбилиси за неуплату залога

Людмила Зинина. Фото: https://t.me/ovdinfolive/38091
13 июня 2025, 11:01
Свидетель Иеговы* из кубанской станицы приговорена к условному сроку

Беженцы на фоне здания правительства Армении. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
13 июня 2025, 03:53
Карабахские беженцы остались недовольны результатами переговоров с властями Армении

Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Прямая трансляция пользователя Кавказский Узел
Прямая трансляция пользователя Кавказский Узел
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Показать больше