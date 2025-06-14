Смерть девочки в приюте Морозовска привлекла внимание следователей

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Следователи выясняют обстоятельства смерти в приюте Морозовска 15-летней девочки, которая подвергалась насилию в семье. Педагоги и чиновники знали о проблемах подростка, но мер не принимали, предположило следствие.

Председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело "по сообщению о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней в г. Морозовске Ростовской области", заявил 13 июня в своем телеграм-канале инфоцентр СКР.

Мамы воспитанников детсада в Сочи столкнулись с обвинениями после просьб расследовать инцидент После инцидента в сочинском детском саду родители воспитанников обвинили руководство учреждения в сокрытии фактов жестокого обращения с детьми и бездействии в ответ на жалобы. При этом прокуратура составила административные протоколы на самих родителей, обвинив их в оскорблении заведующей и ее дочери.

"Сообщается о том, что длительное время в городе Морозовске Ростовской области 15-летняя девочка подвергалась издевательствам со стороны матери и ее сожителя: они систематически избивали ее, а также неоднократно оформляли временное устройство несовершеннолетней в приют", - говорится в публикации.

В мае 2025 года женщина, "ведущая асоциальный образ жизни", впала в кому. "В связи с этим школьница вновь была помещена в социальное учреждение, где скончалась при неустановленных обстоятельствах. Общественность опасается, что в семью будут возвращены младшие дети, которые в настоящее время также находятся в приюте", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, руководство школы и "сотрудники профильных структур" знали о происходивших событиях, но "мер реагирования не принимали". "В СУ СК России по Ростовской области по данному факту проводится процессуальная проверка", - сообщило ведомство.

Случаи насилия над детьми стали чаще предаваться огласке и привлекать внимание, однако их число не сокращается, рассказали в апреле "Кавказскому узлу" правозащитники после того, как в больнице умерла трехлетняя девочка из Каспийска, жестоко избитая матерью.

Считается нормой бить детей, объясняя, что это мера воспитания

"Я уверена, что люди замечали, обращали внимание, что дети побитые ходят, - если одного ребенка в семье бьют, остальных, скорее всего, тоже бьют. Но, скорее всего, пока ребенок не погиб, до этого никому из широкой общественности дела не было", - поделилась, в частности, мнением, координатор правозащитной группы "Марем" Екатерина Нерозникова.

"Сейчас считается нормой бить детей, объясняя, что это мера воспитания, и всегда люди молчат. Дома бьют, в школе бьют, потом это поведение транслирует молодое поколение", - констатировала президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова.