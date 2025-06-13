Элисашвили оштрафован за оскорбление депутата от "Грузинской мечты"

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Один из лидеров оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" Алеко Элисашвили признан виновным в оскорблении депутата от "Грузинской мечты" Лаши Талахадзе. Суд назначил ему штраф, адвокат политика намерен обжаловать решение.

Как писал "Кавказский узел", с февраля 2025 года словесные оскорбления в адрес государственно-политического должностного лица Грузии считаются административным правонарушением. 6 июня "Грузинская мечта" обратилась в МВД с жалобой на высказывания оппозиционеров в адрес представителей партии. В тот же день суд в Тбилиси приговорил участника протестов Беку Папашвили к семи суткам ареста, признав его виновным в оскорблении вице-спикера парламента Теи Цулукиани.

Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, словесные оскорбления или иные оскорбительные действия в отношении государственно-политического должностного лица или политического деятеля наказываются штрафом на сумму от 1500 до 4000 лари или арестом на срок до 45 суток

Судья Тбилисского горсуда назначила Александру (Алеко) Элисашвили штраф в 4000 лари (около 1465 долларов США), признав его виновным в оскорблении государственного политического деятеля, а именно депутата от "Грузинской мечты" Лаши Талахадзе, сообщил телеканал Pirveli.

Оппозиционер лично не присутствовал на заседании. Адвокат Алеко Элисашвили заявил, что решение будет обжаловано, отмечает SOVAnews.

После заявления, поданного "Грузинской мечтой” в МВД, политиков, журналистов и активистов массово вызывают в суд из-за публикаций в Facebook*, которые правящая партия сочла оскорбительными. К 12 июня в суд, помимо Элисашвили, были вызваны не менее 13 оппозиционеров и журналистов, отмечает JAMnews.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2024 года Элисашвили было предъявлено уголовное обвинение: по версии Генпрокуратуры, он 2 декабря словесно и физически оскорбил председателя Национального конгресса азербайджанцев и одного из основателей партии "Грузинская мечта" по политическому признаку. Элисашвили грозит до трех лет лишения свободы.

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