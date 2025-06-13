Выросло число погибших в результате взрыва в Чамбараке

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Один из пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Чамбараке умер в больнице, общее число погибших достигло шести. В больницах остаются еще шестеро пострадавших.

"Кавказский узел" писал, что взрыв в жилом доме в городе Чамбарак в Армении произошел утром 11 июня. Пять жильцов дома погибли, их тела спасатели извлекли из-под завалов разрушенного здания. Еще 11 человек были госпитализированы с травмами, троих пострадавших перевезли для лечения в Ереван.

Город Чамбарак расположен в Гегаркуникской области Армении, примерно в 125 километрах от Еревана.

В ереванской клинике 12 июня скончался один из пострадавших в результате взрыва в Чамбараке. Умерший - 57-летний мужчина, чье состояние после госпитализации врачи назвали крайне тяжелым. Число погибших в результате инцидента таким образом выросло до шести.

Состояние еще двоих пострадавших, которых перевезли для лечения в столицу, врачи оценили как среднетяжелое, сообщила представитель Минздрава Армении Мариам Цатурян.

“Из семи пациентов, госпитализированных в медучреждение Чамбарака, трое уже выписаны, четверо все еще находятся под наблюдением врачей”, - цитирует ее слова информагентство “Новости-Армения”.

Власти Чамбарака не сообщили, сколько жильцов разрушенного дома были эвакуированы и где они размещены. Вместе с тем они пообещали “сделать все необходимое”, чтобы пострадавшие не остались без крова. Что делать со зданием, где обрушились несколько этажей, пока не решено, представить “долгосрочные решения” мэрия пообещала позднее, пишет News.am.

Инцидент в Чамбараке расследуется по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, сообщил, в свою очередь, Следственный комитет Армении.

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