×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:56, 13 июня 2025

Выросло число погибших в результате взрыва в Чамбараке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Один из пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Чамбараке умер в больнице, общее число погибших достигло шести. В больницах остаются еще шестеро пострадавших. 

"Кавказский узел" писал, что взрыв в жилом доме в городе Чамбарак в Армении произошел утром 11 июня. Пять жильцов дома погибли, их тела спасатели извлекли из-под завалов разрушенного здания. Еще 11 человек были госпитализированы с травмами, троих пострадавших перевезли для лечения в Ереван. 

Город Чамбарак расположен в Гегаркуникской области Армении, примерно в 125 километрах от Еревана. 

В ереванской клинике 12 июня скончался один из пострадавших в результате взрыва в Чамбараке. Умерший - 57-летний мужчина, чье состояние после госпитализации врачи назвали крайне тяжелым. Число погибших в результате инцидента таким образом выросло до шести. 

Состояние еще двоих пострадавших, которых перевезли для лечения в столицу, врачи оценили как среднетяжелое, сообщила представитель Минздрава Армении Мариам Цатурян.  

“Из семи пациентов, госпитализированных в медучреждение Чамбарака, трое уже выписаны, четверо все еще находятся под наблюдением врачей”, - цитирует ее слова информагентство “Новости-Армения”. 

Власти Чамбарака не сообщили, сколько жильцов разрушенного дома были эвакуированы и где они размещены. Вместе с тем они пообещали “сделать все необходимое”, чтобы пострадавшие не остались без крова. Что делать со зданием, где обрушились несколько этажей, пока не решено, представить “долгосрочные решения” мэрия пообещала позднее, пишет News.am.

Инцидент в Чамбараке расследуется по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, сообщил, в свою очередь, Следственный комитет Армении. 

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Разбор завалов на месте взрыва в Чамбараке, 11 июня 2025 года. Фото: Спасательная служба МВД Армении
00:57, 12 июня 2025
16 человек стали жертвами взрыва в жилом доме в Чамбараке
Рубен Варданян. Фото: https://hetq.am/ru/tag/Ruben%20Vardanyan
04:42, 11 июня 2025
Защита Варданяна заявила о расхождениях в документах обвинения
Медиснкий на фоне флага Азербайджана. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05:51, 10 июня 2025
МИД Азербайджана раскритиковал заявление Владимира Мединского
Никол Пашинян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
04:01, 10 июня 2025
Пашинян призвал избрать нового главу Армянской церкви
Предложения по защите прав. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:45, 9 июня 2025
Власти Армении приняли ряд предложений Совета по защите прав народа Нагорного Карабаха
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Фото
17:42, 13 мая 2025
Нагорные повороты. Карабах
8
44 дня войны за полтора часа
Фото
16:08, 19 марта 2025
Ветер с Апшерона
4
Турция наш брат родной, но Эрдоган не прав. Или?
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Фото
11:29, 24 мая 2025
Ветер с Апшерона
3
Угроза нового витка
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
18:34, 14 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Армяне снова смиацумились - на сцене "Евровидения"
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Геленджикская бухта. Фото: Катерина Ровенская. https://ru.wikipedia.org/
11 июня 2025, 18:26
Акватория Геленджика объявлена полностью безопасной для купания

Сотрудники полиции. Фото: https://russia-artsakh.ru/node/10115
11 июня 2025, 15:39
Движение "Мусульманское единство" заявило об исчезновении активиста в Азербайджане

Антон Чечин. Фото: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=926405059652341&id=100068485660376&set=a.531857755773742 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
11 июня 2025, 11:49
Чечин сообщил подробности избиения в тбилисской тюрьме

Олег Михеев. Фото: https://spravedlivo.ru/4765710
11 июня 2025, 09:50
Бывший депутат Михеев заочно приговорен к сроку в колонии

Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Прямая трансляция пользователя Кавказский Узел
Прямая трансляция пользователя Кавказский Узел
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Показать больше