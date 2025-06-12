16 человек стали жертвами взрыва в жилом доме в Чамбараке

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Пять человек погибли и 11 получили ранения в результате взрыва в жилом доме в армянском городе Чамбарак. Посольство России в Армении выразило соболезнования в связи с трагедией.

Взрыв и пожар в жилом доме на улице Тиграна Меца произошли около 08.30 по местному времени (07.30 мск) 11 июня. В результате в одном из подъездов полностью обрушились квартиры со второго по четвертый этаж, в соседнем подъезде квартиры обрушились частично. Представители Спасательной службы Армении назвали причиной инцидента взрыв бытового газа.

11 жильцов дома, в том числе четверо детей, были госпитализированы с травмами в местный медицинский центр, троих пострадавших впоследствии транспортировали для лечения в больницы Еревана, сообщило информагентство "Новости-Армения".

Поисковая операция, в которой участвовало более 280 спасателей и полицейских, продолжалась до вечера: к 15.00 (14.00 мск) под завалами были обнаружены тела четверых погибших, а вечером 11 июня нашли тело еще одного жильца, который числился после взрыва пропавшим, сообщает News.am.

Около 20.00 по местному времени (19.00 мск) пресс-секретарь МВД Нарек Саркисян сообщил, что масштабные поисково-спасательные работы на месте ЧП приостановлены. 35 спасателей остались дежурить на месте инцидента "для оперативного решения текущих проблем", написал он на своей странице в Facebook*.

Первый замглавы общины Чамбарак Роберт Гукасян назвал данные погибших: 88-летняя Роза Варданян, 76-летняя Рита Саргсян, 90-летняя Роза Мовсисян и 62-летний Грачья Лазарян. Последним под завалами был обнаружен 54-летний Артур Саргсян, передает "Арменпресс".

Посольство России в Армении распространило соболезнования в связи с трагическим происшествием в Чамбараке. "Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших при взрыве жилого дома в городе Чамбарак. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении на странице посольства в Facebook*.

Город Чамбарак расположен в Гегаркуникской области Армении, примерно в 125 километрах от Еревана.

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