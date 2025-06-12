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18:06, 12 июня 2025

В день России на юге страны выстроились очереди из автомобилей

Пробки в День России образовались в Махачкале. Скриншот сервиса "Яндекс.Карты" от 12.06.25, https://yandex.ru/maps/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сегодня утром очередь из автомобилей выстроилась у Крымского моста, заторы наблюдаются на трассе М4 "Дон", на КПП "Псоу". Предпраздничные вечером пробки в сторону выездов из городов образовались в Волгограде, Ставрополе и Краснодаре.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром водители и пассажиры 520 транспортных средств ожидали проезда по мосту через Керченский пролив со стороны Краснодарского края.

В день России администрации республик и областей СКФО и ЮФО опубликовали поздравления, а также отчеты с праздничных мероприятий.

При этом сегодня днем, несмотря на выходной день по случаю праздника, образовались пробки на ряде трасс.

Так, по отчетам,Telegram-канала "Крымский мост. Официальная информация", очереди из автомобилей со стороны Тамани исчезли лишь к 15.00, до этого водителям.

В Краснодарском крае утром 12 июня на трассе М-4 «Дон», ведущей в сторону Черного моря, образовалась 15-километровая пробка. Водители стоят в районе Горячего Ключа, сообщил "Блокнот Краснодар"

Как следует из данных, Яндекс Карт, по данным на 17.40 мск почти пятикилометровая пробка выстроилась в районе махачкалинского поселка  Семендер, также затруднения в движении есть на Федеральном шоссе и вдоль набережной в Махачкале.

Более километра составляет протяженность пробки в района поселка Джубга Краснодарского края.

Пробки наблюдаются и в районе выезда в Абхазию на КПП "Псоу".

Не менее загруженными были трассы и вечером предпраздничного дня. Вечером 11 июня в  Краснодаре пробки достигали 9 баллов, сообщил "Блокнот Краснодар".

Пробки в Ставрополе вечером 11 июня. Скриншот "Блокнот Ставрополь" от 11.06.25,https://t.me/bloknot_stavropol/34802.Предпраздничным вечером центр Ставрополя сковали пробки, сообщил "Блокнот Ставрополь", загруженность дорог достигала 8 баллов. Как следует из скриншота "Яндекс карт", часть  улиц стали бордовыми. При этом, по сообщению издания, "цены на такси выросли в два раза".

Менее загруженными были дороги в Волгограде,но выезды в сторону дач были забиты автомобилями, сообщило региональное подразделение издания.

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Автор: "Кавказский узел"

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