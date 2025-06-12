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15:19, 12 июня 2025

Зурабишвили оштрафована за перекрытие улицы

Саломе Зурабишвили. Стоп-кадр видео из ее аккаунта в соцсети X от 09.06.25, https://x.com/Zourabichvili_S/status/1932080608416575852

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

МВД оштрафовало пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили за перекрытие улицы во время акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии после ужесточения административного законодательства суды стали выписывать крупные штрафы участникам протестов. Так, суды оштрафовали грузинского активиста Николоза Нарсию на общую сумму более 105 тысяч лари, он заявил, что не собирается выплачивать штрафы. Ранее были оштрафованы  оперный певец Паата Бурчуладзе и певица Нино Катамадзе.

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили проинформировала, что МВД оштрафовало ее в административном порядке на 5000 лари (около 2000 долларов) за перекрытие дороги, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

Фото протокола об административном правонарушении Зурабишвили опубликовала в соцсети X. 

«Сегодня меня окрестили активисткой! А я стояла там, где должна была стоять каждая мать - рядом с матерями узников совести!», - написала Саломе Зурабишвили.

Участники протестов в Грузии уже больше пяти месяцев (с 28 ноября 2024 года) требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. По уголовным статьям в связи с протестами были обвинены 64 человека. 9 мая участники акции "Сила в Европе! Наша сила в единстве!" вновь озвучили свои требования.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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