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04:53, 12 июня 2025

Семья сочинцев Ершовых пожаловалась на волокиту в тяжбе за внеочередное жилье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Многодетная семья бывшей сотрудницы военного санатория в Сочи добилась решения о внеочередном предоставлении жилья взамен квартиры в аварийном бараке, но мэрия подала на него апелляцию, которая уже больше года не рассматривается под предлогом пожара в районном суде. 

Как писал "Кавказский узел", в 2018 году суд постановил выселить семью Светланы Ершовой из шести человек из дома на территории санатория "Янтарь" в Сочи. На основании того, что экспертиза признала здание непригодным для проживания, суд обязал мэрию предоставить членам многодетной семьи благоустроенное жилье.

Руководство санаторно-курортного комплекса "Сочинский" обратилось с суд с требованием лишить Светлану Ершову жилья на территории санатория "Янтарь", которое она получила более 30 лет назад как сотрудница санатория Минобороны. Ершова живет там с дочерью, зятем и тремя несовершеннолетними внуками, один из которых инвалид. 17 июля суд удовлетворил это требование, оставив семью из шести человек без единственного жилья.

Спустя семь лет после решения суда, который обязал администрацию Сочи обеспечить семью бывшей сотрудницы военного санатория жильем, Ершовы по-прежнему живут в аварийном бараке. Последнее решение суда в их пользу было вынесено еще в мае 2024 года, но реализовать свое право на внеочередное предоставление жилья семья Светланы Ершовой не может: мэрия Сочи подала на решение суда апелляцию, которая уже больше года не рассматривается из-за пожара в Лазаревском районном суде. Адвокаты называют ситуацию уникальной и усматривают в действиях властей намеренное затягивание судебного процесса. Сами Ершовы констатируют, что «внеочередная очередь» стала «очередью длиной в человеческую жизнь».

В 2018 году, когда санаторий открестился от бывших сотрудников, аварийные жилые бараки на территории “Янтаря” были переданы на баланс администрации Сочи. «Администрация включила нас во внеочередную очередь в 2018 году, а потом, через два года, в 2020 году с очереди нас сняла - уже под предлогом, что отвечать за нас должен санаторий», - рассказала «Кавказскому узлу» Светлана Ершова.

22 мая 2024 года Лазаревский районный суд Сочи встал на сторону Ершовых и обязал городскую администрацию включить их «в список граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма». Однако уже в июне того же года администрация Сочи подала апелляцию. В тексте апелляционного заявления, с которым ознакомился «Кавказский узел», сказано, что Жилищный кодекс РФ предусматривает только очередное предоставления жилья. «Признавая обязанность по предоставлению жилья, мэрия считает, что семья Ершовых не имеет права на внеочередное обеспечение, так как не относится к категории лиц, страдающих, например, туберкулезом», - говорится в документе. 

Адвокат Валерий Баев, представляющий интересы семьи Ершовых, считает позицию мэрии юридически несостоятельной. «Право на внеочередное получение жилья было установлено вступившими в силу решениями судов еще до 2020 года. Администрация самоуправно сняла их с этой очереди, и в 2024 году суд обязал их восстановить. В обычной ситуации жилье выдается в течение года после постановки на внеочередную очередь. Ершовы этот год уже потеряли на ожидание апелляции», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла». 

Причиной, почему апелляционная жалоба мэрии за год так и не была передана в Краснодарский краевой суд на рассмотрение, называется пожар в здании Лазаревского районного суда. «После пожара в здании суда возникли трудности с восстановлением дел. Архив частично поврежден. Материалы дела Ершовых пока не переданы, так же как и десятки других», - пояснила секретарь канцелярии корреспонденту «Кавказского узла». 

Баев называет эту ситуацию беспрецедентной. «Суд сгорел - это, конечно, форс-мажор, но по закону дело должно быть передано (в вышестоящий суд) в течение максимум двух месяцев. Прошел год. Это прямое нарушение процессуальных сроков, и вышестоящие суды обязаны вмешаться. Но обращений мы направили уже не одно, реакции нет», - заявил он. 

Адвокат уверен, что история Ершовых - лишь одна из многих в Сочи. После распада СССР множество местных санаториев в Сочи оказались в собственности различных ведомств, а их жители - в юридическом вакууме. «Местная власть не справляется с проблемой переселения из ветхого и аварийного ведомственного жилья, а потому ищет любые поводы, чтобы оттянуть решение. Апелляция по делу Ершовых - пример немотивированного затягивания», - уверен юрист. 

Светлана Ершова призналась, что после многолетних тяжб и года юридической волокиты не верит “ни в закон, ни в справедливость”. “Администрация города выдумывает новые поводы, а теперь к ним присоединился и суд, который не может или не хочет передавать апелляцию”, - заключила она. 

Власти Сочи ситуацию не комментируют: представитель юридического отдела мэрии Сочи в разговоре с корреспондентом «Кавказского узла» сослался на поданную апелляцию, где «все написано».

"Кавказский узел" также писал, что в 2018 году администрация санатория "Янтарь" обращалась в суд для выселения из единственного жилья соседей Ершовой, членов семей бывших сотрудников учреждения.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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