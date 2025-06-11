×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:35, 11 июня 2025

Игнорирование властями жителей Ростовской области обернулось уголовным делом

Дом в поселке Верхнетемерницком Аксайского района, жильцы которого за полгода не добились от властей ремонта после пожара. Фото из телеграм-канала МЧС Ростовской области.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Следкома России потребовал завести уголовное дело о нарушении прав жильцов пострадавшего от пожара многоквартирного дома в Аксайском районе Ростовской области. Ремонт дома за полгода так и не начат, несмотря на просьбы жильцов.

Пожар, в результате которого погибли два человека, 70 человек были эвакуированы, а дом получил многочисленные повреждения, произошел 7 января. Жильцы дома неоднократно просили власти начать ремонт дома, но за шесть месяцев этого так и не произошло. В результате на ситуацию отреагировал глава Следкома Александр Бастрыкин.

"Несмотря на многочисленные обращения собственников, ремонтные работы до настоящего времени не организованы", — цитирует сегодня сообщение информационного центра Следкома России РБК.

Руководителю следственного управления СКР по Ростовской области предписано представить в центральный аппарат ведомства доклад об обстоятельствах дела и результатах расследования.

Возгорание произошло на третьем этаже в многоквартирном доме на улице Обсерваторной в поселке Верхнетемерницком Аксайского района. Прибывшие на место сотрудники МЧС России спасли четверых человек, 70 жильцов были эвакуированы. При  тушении пожара были обнаружены тела 22-летнего мужчины и 64-летней женщины, сообщается в телеграм-канале МЧС Ростовской области.

"Кавказский узел" писал также, что 27 января 2024 года начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Были эвакуированы 95 человек. Позднее в доме обрушился первый подъезд. 21 апреля жильцы пятиэтажки пожаловались, что спустя 2,5 месяца после обрушения подъезда не могут забрать из квартир свои вещи из-за бездействия чиновников. Председатель Следкома России тогда запросил доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов обрушившегося дома.

Кроме того, в августе 2024 года администрация Ростова-на-Дону сообщила о готовящемся признании аварийным дома 1880 года постройки на улице Станиславского и о подготовке переселения жильцов в маневренный фонд. Это произошло после того, как состоянием дома заинтересовался Бастрыкин.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
20:38, 11 июня 2025
Названо имя 439-го убитого на Украине бойца из Северной Осетии
19:15, 11 июня 2025
Житель Волгоградской области убит в зоне военной операции
17:54, 11 июня 2025
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии убит на Украине
17:20, 11 июня 2025
1
 Арест судьи Золотаревой продлен на три месяца
14:47, 11 июня 2025
Контрактник задержан после стрельбы в Петровом Вале
12:49, 11 июня 2025
Заключены под стражу трое подозреваемых в попытке теракта в Краснодаре
Все события дня
Новости
Елена Золотарева. Фото: https://ro.today/11489-elena-zolotareva-naznachena-predsedatelem-rostovskogo-oblastnogo-suda-esche-na-6-let.html
17:20, 11 июня 2025
Арест судьи Золотаревой продлен на три месяца
Михаил Овчаров. Фото: https://t.me/chertkovo061/10027
13:58, 11 июня 2025
Боец из Ростовской области убит в ходе военной операции
Обломки БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
08:48, 11 июня 2025
Минобороны отчиталось о сбитых в Ростовской области дронах
Обломки БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:43, 11 июня 2025
В Ростовской области отражена воздушная атака
03:55, 11 июня 2025
Суд в Ростове-на-Дону признал москвича виновным в терроризме
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Геленджикская бухта. Фото: Катерина Ровенская. https://ru.wikipedia.org/
11 июня 2025, 18:26
Акватория Геленджика объявлена полностью безопасной для купания

Сотрудники полиции. Фото: https://russia-artsakh.ru/node/10115
11 июня 2025, 15:39
Движение "Мусульманское единство" заявило об исчезновении активиста в Азербайджане

Антон Чечин. Фото: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=926405059652341&id=100068485660376&set=a.531857755773742 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
11 июня 2025, 11:49
Чечин сообщил подробности избиения в тбилисской тюрьме

Олег Михеев. Фото: https://spravedlivo.ru/4765710
11 июня 2025, 09:50
Бывший депутат Михеев заочно приговорен к сроку в колонии

Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Прямая трансляция пользователя Кавказский Узел
Прямая трансляция пользователя Кавказский Узел
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Показать больше