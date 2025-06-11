Игнорирование властями жителей Ростовской области обернулось уголовным делом

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Глава Следкома России потребовал завести уголовное дело о нарушении прав жильцов пострадавшего от пожара многоквартирного дома в Аксайском районе Ростовской области. Ремонт дома за полгода так и не начат, несмотря на просьбы жильцов.

Пожар, в результате которого погибли два человека, 70 человек были эвакуированы, а дом получил многочисленные повреждения, произошел 7 января. Жильцы дома неоднократно просили власти начать ремонт дома, но за шесть месяцев этого так и не произошло. В результате на ситуацию отреагировал глава Следкома Александр Бастрыкин.

"Несмотря на многочисленные обращения собственников, ремонтные работы до настоящего времени не организованы", — цитирует сегодня сообщение информационного центра Следкома России РБК.

Руководителю следственного управления СКР по Ростовской области предписано представить в центральный аппарат ведомства доклад об обстоятельствах дела и результатах расследования.

Возгорание произошло на третьем этаже в многоквартирном доме на улице Обсерваторной в поселке Верхнетемерницком Аксайского района. Прибывшие на место сотрудники МЧС России спасли четверых человек, 70 жильцов были эвакуированы. При тушении пожара были обнаружены тела 22-летнего мужчины и 64-летней женщины, сообщается в телеграм-канале МЧС Ростовской области.

"Кавказский узел" писал также, что 27 января 2024 года начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Были эвакуированы 95 человек. Позднее в доме обрушился первый подъезд. 21 апреля жильцы пятиэтажки пожаловались, что спустя 2,5 месяца после обрушения подъезда не могут забрать из квартир свои вещи из-за бездействия чиновников. Председатель Следкома России тогда запросил доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов обрушившегося дома.

Кроме того, в августе 2024 года администрация Ростова-на-Дону сообщила о готовящемся признании аварийным дома 1880 года постройки на улице Станиславского и о подготовке переселения жильцов в маневренный фонд. Это произошло после того, как состоянием дома заинтересовался Бастрыкин.

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