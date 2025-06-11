Дагестанские журналисты проанализировали ситуацию с облавами на уклонистов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Текущая ситуация с призывом в Дагестане не совсем понятна, людям не хватает информации. Даже на фоне мобилизации таких массовых жалоб на действия силовиков не было. Но в каждом случае надо разбираться, есть ли на самом деле нарушения прав, превышение служебных полномочий, а потом при необходимости обжаловать эти действия, заявили опрошенные дагестанские журналисты.

Как писал "Кавказский узел", в Махачкале активизируется работа по розыску уклонистов, глава города Юсуп Умавов заявил о серьезной озабоченности из-за недостаточного числа призывников. На призывников в Махачкале проводятся облавы, молодых людей забирают на улицах, рассказал юрист, оказывающий помощь призывникам. Работа по розыску уклонистов от военной службы ведется в рамках законодательства, заявил представитель военкомата Дагестана.

Привлекать полицейских для поиска уклонистов незаконно, они не могут доставлять задержанных в военкомат. Молодые люди вправе отказаться ехать в военкомат и проходить медосвидетельствование, а также могут обжаловать решение о призыве, отметили эксперты, комментируя облавы на уклонистов в Дагестане.

Журналист Милрад Фатуллаев заявил, что не может подтвердить сообщения о том, что проводятся массовые облавы.

"Что людей разыскивают, насильно их задерживают, куда-то их запихивают. Такой информации у нас не отмечено", - сказал он "Кавказскому узлу".

По словам журналиста, призыв проводится планомерно. "Есть план призыва, он всегда существовал - осенний, весенний - цифра призываемых всегда практически была неизменной. Наши военкоматы должны были исполнять план. Другое дело, что, скажем, какое-то количество призывников могло уменьшиться, потому что те, кто хотели служить, могли спокойно пойти добровольцами по контракту. Если они хотят иметь оплату, даже оказавшись на передовой, то смысл им идти просто по призыву. Это могло привести к тому, что какое-то количество призывников уменьшилось и военкоматам становилось несколько сложнее значит выполнять установленные планы", - отметил Фатуллаев.

На это обращают сейчас особое внимание, в связи со специальной военной операцией

В то же время, он не исключил каких-то действий для розыска именно уклонистов от призыва.

"Что касается отдельных случаев, когда призывников где-то разыскивают, то это может быть связано с ситуацией нарушения порядка постановки на воинский учёт. Как молодых людей, которые не служили и подлежат призыву, так и тех, кто служил, но не встал на воинский учёт после того, как изменили место проживания. Им вручают предписания явиться в военкомат. То есть речь идёт о тех , кто уклоняются уже от службы по призыву и находятся в розыске. Другое дело, что на это обращают сейчас особое внимание, в связи со специальной военной операцией", - пояснил Фатуллаев.

Между тем, другой дагестанский журналист на условиях анонимности сообщал, что облавы по призывникам носят систематический характер и проводятся в Махачкале регулярно на протяжении последних 15-20 лет.

"В качестве подтверждения этого можно взять свидетельства самих призывников, их родителей, а также многочисленные фото- и видеосъёмки этих событий. Жертвами таких облав становятся, как правило, все молодые люди призывного возраста. После доставления в военкомат их сортируют: призывники и уклонисты остаются, имеющие отсрочки идут домой. Тут важно, что со студенческими билетами вузов студенты могут и не быть жертвами облавы, а вот выпускники техникумов все равно доставляются", - сказал он.

Облавы по призывникам носят систематический характер и проводятся в Махачкале регулярно на протяжении последних 15-20 лет

По словам журналиста, роль местной полиции в этих мероприятиях всегда активная.

"Полицейские, совместно с сотрудниками военкомата, проводят облавы, обеспечивают силовую составляющую этих мероприятий. Что касается превышения полномочий, то тут об обжаловании этих действии родственниками призывников или самими призывниками ничего не известно", - отметил он.

Что касается обхода отсрочек у студентов, то тут, в ряде случаев, по мнению журналиста, используется "довольно подленький вариант".

"Студенты, окончившие 11 классов и поступившие в среднее специальное учебное заведение или вуз, отсрочку имеют. Студенты, поступившие после 9 класса в суз, а потом в вуз, считаются использовавшими свое конституционное право на отсрочку на время учебы, и поэтому их призывают в армию", - пояснил он.

Журналист Идрис Юсупов* 1 заявил, что сообщения о проблемах с призывом начали появляться с начала этого года.

"Даже на фоне мобилизации таких массовых сообщений о нарушениях не было. Ситуация была такова, что тогда, кто не хотел, уезжали или под разными предлогами старались отказываться. А те, кто попал под мобилизацию или под призыв, шли. Даже несмотря на те, что протестные акции были, тогда не было такого уклонения, на мой взгляд", - сказал он.

По мнению журналиста, нынешняя ситуация с призывом не совсем понятна.

"Нет четких разъяснений на эту тему. С одной стороны, представители военкомата заявляют, что все проходит в штатном режиме, все нормально, что установленные задания выполнили по призыву. С другой стороны, глава Махачкалы Юсуп Умаров на недавнем совещании выразил озабоченность о недостаточном числе призывников", - отметил Юсупов.

По его словам, сейчас речь может идти об облавах на "уклонистов".

"Скорее всего, речь может идти о тех, кто получал ранее повестки и не явился. И тех, кто уклоняется, ищут уже с привлечением сотрудников полиции", - указал Юсупов.

Надо разбираться, есть ли нарушения, превышение полномочий... Это вопрос и к тем людям, чьи права нарушены, насколько они готовы эти незаконные действия обжаловать, а не просто писать где-то в соцсетях

Он также отметил, что из-за недостаточной осведомлённости у людей могут возникать вопросы об отсрочках для студентов.

"Люди могут поднимать вопросы, почему забирают студентов, у которых вроде должна быть отсрочка, они же учатся? Тут надо обратить внимание вот на что: если человек после школы сразу поступил в вуз, то у него действует отсрочка на период учебы. А если он до этого учился в колледже, а потом поступил учиться в вуз, то он использовал эту отсрочку на период обучения в колледже и его могут призвать и во время обучения. Также и с теми, кто подпадает под призывной возраст и кого не призвали ранее - их могут призвать и после окончания учебы, пока есть условия для призыва", - пояснил Юсупов.

Есть вероятность и нарушений со стороны действий сотрудников полиции и военкоматов, но при этом незаконные действия нужно обжаловать.

"Надо разбираться, есть ли нарушения, превышение служебных полномочий при доставлении в отделы полиции, а затем и в военкоматы, в призыве "одним днем"? Это вопрос, конечно, в том числе и к тем людям, чьи права нарушены, насколько они готовы эти незаконные действия обжаловать, а не просто писать где-то в соцсетях, но и обжаловать эти действия с участием юристов, адвокатов, правозащитников, СМИ. Я думаю, что нарушения вполне возможны, но мне известны только единичные случаи обращения граждан по обжалованию нарушения прав", - сказал Юсупов.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесен в реестр иноагентов

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.