Специалисты оценили законность облав на уклонистов в Дагестане

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Привлекать полицейских для поиска уклонистов незаконно, они не могут доставлять задержанных в военкомат. Молодые люди вправе отказаться ехать в военкомат и пройти медосвидетельствование, а также могут обжаловать решение о призыве, отметили эксперты, комментируя облавы на уклонистов в Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", в Махачкале активизируется работа по розыску уклонистов, глава города Юсуп Умавов заявил о серьезной озабоченности из-за недостаточного числа призывников. На призывников в Махачкале проводятся облавы, молодых людей забирают на улицах, рассказал юрист, оказывающий помощь призывникам. Работа по розыску уклонистов от военной службы ведется в рамках законодательства, заявил представитель военкомата Дагестана.

"Кавказский узел" ищет подтверждение информации о массовых задержаниях жителей Дагестана призывного возраста.

Комментируя ситуацию, когда сотрудники военкомата привлекают к поиску уклонистов сотрудников полиции, консультантка инициативы "Призыв к совести" на условиях анонимности рассказала 10 июня корреспонденту "Кавказского узла", что привлекать силовиков в данном случае незаконно.

"Обычно при задержании говорят, что от военкомата, или что они уклонисты или что-то подобное. Полиция может доставлять только для составления протокола об административном правонарушении и только в ОВД. После составления протокола возможен привод в военкомат, если военком предъявит соответствующее определение. Но привод - тоже только для рассмотрения дела об административном нарушении. Но по факту полиция просто задерживает и через какое-то время доставляет в военкомат", - рассказала она.

На этапе задержания можно требовать повестку для явки в военкомат в другой день и разъяснения.

По ее словам, розыск возможен только в рамках уголовного дела, хотя иногда говорят, что человек «в розыске», но этому верить не стоит. "На этапе задержания можно требовать повестку для явки в военкомат в другой день и разъяснения. Говорить, что нет оснований для задержания и доставления вас в военкомат. В отделении можно требовать протоколы задержания и доставления и всегда, конечно, нужно выяснять, кто перед вами, спрашивать документы и ФИО", - сказала она

По мнению собеседницы, задержания в рамках облав сами по себе произвольны. "Армия - это не тюрьма, в неё нельзя «арестовывать». Военкомат может вызывать на призывные мероприятия только повесткой. Медицинское освидетельствование, призывная комиссия и отправка на сборный пункт не могут проходить в один день. И обратиться в суд, чтобы оспорить решение военкомата, - право каждого, в нём не должны препятствовать. Наконец, никто не вправе угрожать или применять насилие для принуждения к отправке в войска", - пояснила она.

Представитель инициативы указала, что превышение полномочий - это уголовное преступление, статья 286 УК. "Применение насилия и угроз подпадает под часть 3 этой статьи - за это могут лишить свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права до 3 лет занимать определенные должности", - отметила консультантка.

"Увы, наказать нарушителей по 286 УК непросто. Но если ничего не предпринимать - ничего и не произойдёт. Из опыта мы однозначно рекомендуем подавать заявление о преступлении, если люди столкнулись с насилием в военкомате, на сборном пункте или в Едином пункте призыва. Если насилия нет, но человека незаконно удерживают, подать заявление тоже стоит. Это немного увеличит шансы выйти из облавы и снизит риск насилия, особенно наряду с другими обращениями - в прокуратуру, уполномоченному по правам человека, в администрацию губернатора, в вышестоящий военкомат", - отметила она.

Консультантка рассказала примерный план действий в случае облавы. "В целом во время облав мы рекомендуем в следующем порядке оспаривать происходящее: 1. Обжалование решения о призыве. 2. Жалоба на незаконный призыв в военную прокуратуру (также можно подать жалобу уполномоченному по правам человека, в вышестоящий военный комиссариат, в администрацию главы субъекта). 3. Заявление о преступлении", - отметила она.

Надо записывать видео и аудио беседы с полицией и сотрудниками военкомата

При задержании консультантка рекомендует сообщить о происходящем родным или доверенному лицу, если есть - юристу, правозащитникам. "Надо записывать видео и аудио беседы с полицией и сотрудниками военкомата. Фиксировать ФИО должностных лиц, с которыми контактируете. Не отдавайте паспорт. Ничего не подписывайте. Требовать повестку и разъяснения. Говорить, что нет оснований для задержания и доставления вас в военкомат. Если повестка с актуальной датой уже есть, можно показать её в ответ на вопрос «Что у вас с армией?» и сказать, что собираетесь прийти по ней. Если подавали заявления в суд, можно показать копию. Если полиция настаивает на том, чтобы вы поехали с ними в военкомат, требовать составления протоколов о задержании и доставлении. Это пригодится для дальнейшего обжалования их действий", - рассказала также она.

Собеседница порекомендовала также, что из ОВД нужно отказываться ехать в военкомат или на сборный пункт всеми средствами. "Туда же к ОВД могут подъехать близкие родственники и юрист.

Нет каких-то волшебных фраз, скорее, важно спокойствие, настойчивость", - сказала она

Документы лучше призывнику носить с собой (копии), также заранее приобщить к личному делу, если нет - пусть привозят близкие, юрист, добавила представитель инициативы. "В военкомате обычно такая схема при облавах: провести медосвидетельствование (МО) и признать годным, далее призывную комиссию и вынести решение о призыве. Сначала нужно отказываться от МО, законных оснований это сделать довольно много: если у человека есть отсрочка или право на отсрочку, если подавал заявление на АГС, или просто можно требовать выдачи направления на сдачу анализов и диагностику и повестку на прохождение медицинского освидетельствования, чтобы пройти его подготовленным. Как отказаться от МО. В Дагестане в прошлом году людям удавалось еще на этапе военкомата отказаться от МО и уйти, просто очень массовые облавы и мало кто сопротивляется", - пояснила она.

Если ранее не подавали заявление на АГС - можно написать его на месте и требовать принять и рассмотреть. "Подавать его нужно через отдел делопроизводства военкомата. Если заставят пройти МО и примут решение о призыве, его нужно обжаловать. Сам призывник сможет это сделать либо с телефона, либо когда его привезут на сборный пункт. Также этим заняться могут и родители", - отметила также консультантка инициативы «ПкС».

Директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право"* Сергей Кривенко* сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что идет весенний призыв и облавы стали уже обычным делом.

Военкоматы при помощи полиции могут устраивать облавы на призывников

«Военкоматы при помощи полиции могут устраивать облавы на призывников. Людей забирают из дома, с работы или хватают прямо на улице, чтобы отправить в армию «одним днём». Но сами по себе эти действия незаконны. Не боятся облав могут только те, у кого стоит отметка об отсрочке в приписном или есть военный билет с освобождением от службы или записью о её прохождении. Призыв на срочную службу по-прежнему не распространяется на тех, у кого отсрочки по учебе, специальным основаниям и состоянию здоровья. Если нет оснований для отсрочки или освобождения, можно добиваться замены военной службы на альтернативную гражданскую», - рассказал он.

Эксперт отметил, что избежать призыва нужно до доставления в воинскую часть, в том числе воспользовавшись возможностью покинуть сборный пункт. «Практически никаких правовых способов возврата (из воинской части) нет. Если осталась доверенность - можно попытаться судиться. Главное - не подписывать контракт. Призывников на войну не отправляют", - резюмировал Кривенко.

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