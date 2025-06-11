Бывший депутат Михеев заочно приговорен к сроку в колонии

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Суд признал волгоградского предпринимателя и бывшего депутата Госдумы Олега Михеева виновным в попытке мошенничества на 2 миллиарда рублей. Михеев, находящийся в розыске, заочно приговорен к 5,5 года лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2017 года суд в Волгограде по ходатайству потерпевших объявил в розыск Олега Михеева. В августе 2019 года бывший депутат был заочно арестован.

Олег Михеев в 2014 году баллотировался на выборы губернатора Волгоградской области, а в Госдуме представлял Волгоградскую область до 2016 года. В 2012 году несколько банков ("Промсвязьбанк", "Номос-банк", "Казкоммерцбанк") обвинили Михеева в хищении средств. В 2013 году в отношении Михеева было возбуждено дело о покушении на мошенничество и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Михеев пытался похитить 2,1 млрд рублей у "Промсвязьбанка", который в 2008 году приобрел принадлежавший бывшему депутату "Волгопромбанк". Сам Михеев отвергал обвинения.

Суд в Волгограде признал бывшего основного акционера и председателя совета директоров "Волгопромбанка" Олега Михеева виновным в покушении на мошенничество на сумму более чем 2 млрд рублей. Он заочно приговорен к 5,5 года лишения свободы и штрафу в 700 тысяч рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Суд пришел к выводу, что Михеев "совместно с неустановленными соучастниками" разработал мошенническую схему, "желая похитить средства банка". "Применяя поддельные платежные документы, он создал акты выполненных работ по фальшивым договорам на оказание услуг, имитируя выполнение обязательств по таким контрактам и формируя видимость долговых обязательств банка «Волгопромбанк». Далее, действуя через подставных лиц, Михеев формально передал своей матери права требовать выплаты по несуществующим обязательствам заемщиков", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Задуманная схема похищения крупных сумм обманным путем была сорвана

Преступление "не было успешно реализовано" из-за решения суда, который 26 августа 2011 года отказал в иске матери Михеева. "Таким образом, задуманная схема похищения крупных сумм обманным путем была сорвана", - отмечается в сообщении.

Судебное разбирательство проводилось в отсутствие подсудимого, сообщила пресс-служба судов.

Мать предпринимателя Анна Михеева была совладельцем нескольких предприятий сына, которые сейчас проходят процедуру банкротства. Она не дожила до вынесения приговора, так как скончалась в августе 2021 года, сообщает "Блокнот Волгоград".

Параллельно в Арбитражном суде Волгоградской области с 2015 года рассматривается дело о банкротстве Олега Михеева. Одним из кредиторов по нему выступает администрация Волгограда, пишет издание.

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