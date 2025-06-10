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18:58, 10 июня 2025

Прокуратура признала нарушения при обыске у Ларисы Барагуновой

Лариса Барагунова. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Ларисой Барагуновой.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активистке из Тырныауза Ларисе Барагуновой и ее родным до сих пор не возвращена техника, изъятая при обыске в марте 2023 года. Прокурор Эльбрусского района признал нарушения в действиях силовиков и вынес представление главе районного отдела МВД. 

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября 2024 года суд признал пенсионерку Ларису Барагунову из Тырныауза виновной в нападении на силовиков и приговорил к трем годам заключения. Барагунова в последнем слове заявила, что ее преследование связано с деятельностью организации "Профсоюз "Союз ССР"* и потребовала оправдать ее. В апреле Барагунова вышла на свободу, отбыв полный срок заключения. После освобождения активистка подала кассационную жалобу на приговор, но суд не нашел оснований для отмены приговора. 

Лариса Барагунова была признана виновной в нанесении побоев двум силовикам, которые явились к ней домой с обыском. Как следует из материалов уголовного дела, одному из них она причинила травму ноги, другому - травму головы. Под стражей она находилась с 13 марта 2023 года. Уже в СИЗО Барагуновой предъявили еще одно обвинение – в экстремизме, но впоследствии его сняли за необоснованностью. Сама Лариса Барагунова считает, что ее осудили за то, что члены организации не платили за коммунальные услуги, именно за это ее пытались обвинить и в экстремизме.

Руководитель общественной организации "Профсоюз "Союз ССР"* из Тырныауза Лариса Барагунова намерена обжаловать в Верховном суде России все решения, которые были приняты нижестоящими судами по ее делу. Активистка настаивает, что была осуждена незаконно и отбыла срок несправедливо.

В своих жалобах Барагунова указывала, что никаких законных оснований для вторжения в ее квартиру у сотрудников полиции не было. Постановление об обследовании квартиры выдал судья нальчикского суда по гражданским делам, в чью компетенцию, как указывает она, не входило вынесение подобного постановления. Активистка ссылается на статью 165 УПК, согласно которой "ходатайство о производстве следственного действия подлежит рассмотрению единолично судьей районного суда... соответствующего уровня по месту производства предварительного следствия или производства следственного действия". Таким образом, постановление об обследовании квартиры Барагуновой в Тырныаузе должен был выносить Эльбрусский районный суд, а не суд Нальчика. 

Барагунова также указала, что по закону при обыске все жители квартиры должны оставаться на местах, но членов семьи Барагуновой силовики выгнали на лестничную площадку, чтобы они не могли снимать происходящее на видео. Это, по ее мнению, также является нарушением закона.

При обыске силовики изъяли из квартиры Барагуновой компьютеры и другую оргтехнику, не составив акта об изъятии и не сделав опись изъятого. Оргтехнику ей до сих пор не вернули. Наряду с обращением в Верховный суд России, Барагунова направила заявления  в Следственный комитет России и в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку действиям сотрудников полиции, проводившим обыск. Из СКР ей пришел ответ, что обращение о необоснованном уголовном преследовании передано в республиканское следственное управление с поручением "организовать всестороннее и объективное рассмотрение приведенных доводов".

В ответе прокурора района от 28 мая 2025 года говорится, что "в действиях должностных лиц ОМВД России по Эльбрусскому району выявлены нарушения уголовно-процессуального законодательства при разрешении вопроса по изъятым в ходе досудебного производства предметам". Начальнику ОМВД внесено представление об устранении нарушений.

Как следует из ответа прокурора, предметы, которые изымаются в ходе  оперативно-розыскных мероприятий, если они в дальнейшем не были признаны вещественными доказательствами, должны быть возвращены хозяину. Между тем, изъятый у сына Ларисы Барагуновой мобильный телефон так и не был ему возвращен.

Кроме того, Барагунова оспаривает внесение ее имени в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Ее данные были включены в список после возбуждения против активистки дела об экстремизме, которое впоследствии было прекращено за отсутствием в ее действиях состава преступления. В следственном управлении СКР по Кабардино-Балкарии Барагунову проинформировали, что в Межрегиональное управление федеральной службы по финансовому мониторингу по СКФО направлено письмо об исключении ее имени из этого перечня.

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* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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