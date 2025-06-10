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04:52, 10 июня 2025

56 снарядов времен Великой Отечественной войны найдены на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Крымском районе в лесу найдены артиллерийские снаряды, минометные мины разного калибра, советские ручные гранаты, немецкие осколочные бомбы SD-2.

Часть снарядов обнаружили недалеко от города Крымска, часть - около села Кеслерово, пишет 9 июня "Интерфакс".

Специалисты ОМОН "Пластун" регионального управления Росгвардии вывезли найденные боеприпасы в карьер и уничтожили, информирует "Кубань 24".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе в Кабардинке была найдена 500-килограммовая фугасная авиабомба времен Великой Отечественной войны.

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Автор: "Кавказский узел"

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