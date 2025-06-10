56 снарядов времен Великой Отечественной войны найдены на Кубани
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В Крымском районе в лесу найдены артиллерийские снаряды, минометные мины разного калибра, советские ручные гранаты, немецкие осколочные бомбы SD-2.
Часть снарядов обнаружили недалеко от города Крымска, часть - около села Кеслерово, пишет 9 июня "Интерфакс".
Специалисты ОМОН "Пластун" регионального управления Росгвардии вывезли найденные боеприпасы в карьер и уничтожили, информирует "Кубань 24".
Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе в Кабардинке была найдена 500-килограммовая фугасная авиабомба времен Великой Отечественной войны.
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