Авиабомба времен Великой Отечественной войны найдена в Кабардинке

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В Краснодарском крае найдена 500-килограммовая фугасная авиабомба времен Великой Отечественной войны.

По данным пресс-службы МЧС по Ростовской области, фугасная авиабомба времен была найдена в курортном поселке Кабардинка под Геленджиком, пишет 12 января "Регион-23".

На место находится были вызваны специалисты пиротехнического расчета донского спасательного центра и спецотряд МЧС России и Севастополя, они подорвали бомбу.

В 2024 году донские саперы обезвредили в регионах юга России более 300 взрывоопасных предметов, сообщает 1rnd.ru.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре 2024 года в Городищенском районе Волгоградской области рабочие обнаружили во время земляных работ четыре авиабомбы времен Великой Отечественной войны.

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