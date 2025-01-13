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05:01, 13 января 2025

Авиабомба времен Великой Отечественной войны найдена в Кабардинке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Краснодарском крае найдена 500-килограммовая фугасная авиабомба времен Великой Отечественной войны.

По данным пресс-службы МЧС по Ростовской области, фугасная авиабомба времен была найдена в курортном поселке Кабардинка под Геленджиком, пишет 12 января "Регион-23".

На место находится были вызваны специалисты пиротехнического расчета донского спасательного центра и спецотряд МЧС России и Севастополя, они подорвали бомбу.

В 2024 году донские саперы обезвредили в регионах юга России более 300 взрывоопасных предметов, сообщает 1rnd.ru.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре 2024 года в Городищенском районе Волгоградской области рабочие обнаружили во время земляных работ четыре авиабомбы времен Великой Отечественной войны.

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Автор: "Кавказский узел"

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