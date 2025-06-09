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14:50, 9 июня 2025

Житель Нальчика оштрафован за дискредитацию армии

Зал суда. Фото: Федор Обмайкин / Югополис

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к штрафу жителя Нальчика Тимура Балкарова, признав его виновным по административной статье о дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Суд в Нальчике оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Тимура Балкарова, признав его виновным в дискредитации Вооруженных сил, сообщает сегодня издание "Газета Юга" со ссылкой на решение суда.

В нецензурной форме выражался в адрес президента

Карточка дела на сайте суда обновлена 6 июня, в ней опубликован обезличенный текст постановления, вынесенного 26 мая. Согласно документу, обвиняемый записал на своем телефоне видео, в котором "в нецензурной форме выражался в адрес президента РФ", высказывал проукраинский лозунг "с целью дискредитации вооруженных сил Российской Федерации", а затем распространил это видео с помощью мессенджера.

Сам подсудимый, "будучи уведомлен о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении", в суд не явился, и дело было рассмотрено в его отсутствие.

Суд счел вину Балкарова доказанной. "Признать ФИО1 (так в публикации обозначен подсудимый. – Прим. "Кавказского узла") виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей", - говорится в постановлении.

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Автор: "Кавказский узел"

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