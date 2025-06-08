Состояние моста близ Нартана обеспокоило пользователей сети

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Подвесной мост между Нартаном и Адиюхом покосился, часть перекладин в нем отсутствует. При этом им вынуждены пользоваться дети и пожилые люди, пожаловались местные в соцсети.

Видеоролик о состоянии моста между Нартаном и Адиюхом опубликован в Instagram-паблике "Патриот Нальчик", на который подписаны 10,6 тысячи человек.

На кадрах виден накренившийся подвесной мост, ряд досок в нем отсутствует, некоторые уложены криво. Через проемы видна бурлящая вода в реке.