Состояние моста близ Нартана обеспокоило пользователей сети
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Подвесной мост между Нартаном и Адиюхом покосился, часть перекладин в нем отсутствует. При этом им вынуждены пользоваться дети и пожилые люди, пожаловались местные в соцсети.
Видеоролик о состоянии моста между Нартаном и Адиюхом опубликован в Instagram-паблике "Патриот Нальчик", на который подписаны 10,6 тысячи человек.
На кадрах виден накренившийся подвесной мост, ряд досок в нем отсутствует, некоторые уложены криво. Через проемы видна бурлящая вода в реке.
"Этот мост находится между Нартаном, ул. Пачева, 147 и Адиюхом, ул. Уазырмес 6/1. Через этот мост, очень многие передвигаются - также пожилые и школьники. Хотя бы ровно нам поставьте его, пока кто-то не споткнулся и голову не разбил себе или чем-то хуже не закончилось", - говорится в описании к видео.
Запись набрала к 15.54 мск 22 комментария. Пользователей сети возмутило бездействие чиновников.
"Cколько уже просят люди обратить внимание на мосты между Нартаном и Адиюхом, неужели вышестоящие органы власти ждут, пока случится непоправимое? Не раз жители сами своими силами ремонтировали, но, может, пора уже более серьезную работу с этими мостами провести? Почему вас постоянно должны молить люди, чтоб вы делали свою работу? Как сдирать налоги, коммунальные - так на это реакция молниеносная. Хоть немного подумайте о своем народе. А так давно поняла, что районы как Александровка и Адиюх вообще забыли, что дороги убитые, что никакого развития в этих районах нет", - прокомментировала mari.massage07.
"Мост между Нартаном и улицей Мусова в Нальчике ещё хуже, а по нему дети из Нартана ходят в 30-ю школу в Александровку. Будем ждать, когда утонет ребёнок?" - поинтересовалась lenamarshenkulova.
"Сколько лет этим мостам, услышьте уже людей, в конце концов", - написала betuganovataucheva86.
"Оба моста через реку действительно нужно быстро менять во избежание трагедии", - поддержала piranha07_way.way.
"Надо этих чиновников по этому мосту попросить пройти", - предложил milakz87.
"Напишите сразу на сайт президента РФ, может тогда зашевелятся местные власти", - высказал мнение пользователь ok_ku_07.
"Вы думаете, они читают? Они обратно отправляют письмо", - усомнилась dzhulia240.
Как писал "Кавказский узел", Центр управления регионом Кабардино-Балкарии в 2023 году отчитался, что после жалоб жителей отремонтирован мост между Нартаном и Александровкой.
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