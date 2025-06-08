×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:54, 8 июня 2025

Состояние моста близ Нартана обеспокоило пользователей сети

Мост между Нартаном и Адиюхом. Стоп-кадр видео "Патриот Нальчик" от 05.06.25, https://www.instagram.com/p/DKg_lNuIJL1/ (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Подвесной мост между Нартаном и Адиюхом покосился, часть перекладин в нем отсутствует. При этом им вынуждены пользоваться дети и пожилые люди, пожаловались местные в соцсети.

Видеоролик о состоянии моста между Нартаном и Адиюхом опубликован в Instagram-паблике "Патриот Нальчик", на который подписаны 10,6 тысячи человек.

Дыры на мосту между Нартаном и Адиюхом. Стоп-кадр видео "Патриот Нальчик" от 05.06.25, https://www.instagram.com/p/DKg_lNuIJL1/ (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России)На кадрах виден накренившийся подвесной мост, ряд досок в нем отсутствует, некоторые уложены криво. Через проемы видна бурлящая вода в реке. 

"Этот мост находится между Нартаном, ул. Пачева, 147 и Адиюхом, ул. Уазырмес 6/1. Через этот мост, очень многие передвигаются - также пожилые и школьники. Хотя бы ровно нам поставьте его, пока кто-то не споткнулся и голову не разбил себе или чем-то хуже не закончилось", - говорится в описании к видео.

Запись набрала к 15.54 мск 22 комментария. Пользователей сети возмутило бездействие чиновников.

"Cколько уже просят люди обратить внимание на мосты между Нартаном и Адиюхом, неужели вышестоящие органы власти ждут, пока случится непоправимое? Не раз жители сами своими силами ремонтировали, но, может, пора уже более серьезную работу с этими мостами провести? Почему вас постоянно должны молить люди, чтоб вы делали свою работу? Как сдирать налоги, коммунальные - так на это реакция молниеносная. Хоть немного подумайте о своем народе. А так давно поняла, что районы как Александровка и Адиюх вообще забыли, что дороги убитые, что никакого развития в этих районах нет", - прокомментировала mari.massage07.

"Мост между Нартаном и улицей Мусова в Нальчике ещё хуже, а по нему дети из Нартана ходят в 30-ю школу в Александровку. Будем ждать, когда утонет ребёнок?" - поинтересовалась lenamarshenkulova.

"Сколько лет этим мостам, услышьте уже людей, в конце концов", - написала betuganovataucheva86.

"Оба моста через реку действительно нужно быстро менять во избежание трагедии", - поддержала piranha07_way.way.

"Надо этих чиновников по этому мосту попросить пройти", - предложил milakz87.

"Напишите сразу на сайт президента РФ, может тогда зашевелятся местные власти", - высказал мнение пользователь ok_ku_07.

"Вы думаете, они читают? Они обратно отправляют письмо", - усомнилась dzhulia240.

Как писал "Кавказский узел", Центр управления регионом Кабардино-Балкарии в 2023 году отчитался, что после жалоб жителей отремонтирован мост между Нартаном и Александровкой.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:04, 9 июня 2025
Боец из Южной Осетии убит в зоне военной операции на Украине
14:50, 9 июня 2025
Житель Нальчика оштрафован за дискредитацию армии
11:57, 9 июня 2025
Военнослужащий из Северной Осетии убит в боевых действиях
10:59, 9 июня 2025
Арестован обвиняемый в убийстве вице-мэра Ставрополя
08:56, 9 июня 2025
Бастрыкин отреагировал на жалобу жильцов многоэтажки в Волгограде
07:56, 9 июня 2025
Боец из Астраханской области убит на Украине
Все события дня
Новости
Зал суда. Фото: Федор Обмайкин / Югополис
14:50, 9 июня 2025
Житель Нальчика оштрафован за дискредитацию армии
22:51, 7 июня 2025
Братья из Кабардино-Балкарии убиты в военной операции
Российские военнослужащие. Фото: Минобороны России https://contract.mil.ru
09:07, 7 июня 2025
6750 бойцов с юга России признаны убитыми на Украине
Лариса Барагунова. Фото: https://www.kavkaz-uzel.eu/blogs/85802/posts/58781
19:00, 6 июня 2025
Суд проигнорировал доводы Барагуновой о фальсификации дела
Жертвенное животное. Фото Патимат Махмудова для "Кавказского узла"
17:02, 6 июня 2025
Пользователи соцсетей указали на дороговизну жертвенных животных в Курбан-байрам
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
14:05, 2 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Многодетная семья нуждается в крыше над головой
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
10:07, 26 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Зачем нужно мнение народа, если не прислушиваться к нему?
Все блоги
Справочник
Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?

Жертвенные животные для праздника Курбан-байрам. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Курбан-байрам

Фото: lavizzara / Shutterstock.com, пресс-служба администрации Сочи. Коллаж "Кавказского узла". Борьба сочинцев за земли в нацпарке

Блогеры
Фото
13:44, 9 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
8
О педофиле и ювенальной юстиции
Фото
14:57, 4 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Платить или не платить, вот в чем вопрос. Как пенсионеры Кабардино-Балкарии лишаются части своих пенсий
Фото
14:05, 2 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Многодетная семья нуждается в крыше над головой
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
15:29, 28 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Для чего КБГУ нужна автономность? 
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Работы по очистке пляжей в Анапе. Фото из телеграм-канала оперштаба Кубани.
09 июня 2025, 17:19
Мониторинг показал отсутствие новых выбросов мазута в Анапе

Зал суда. Фото: Федор Обмайкин / Югополис
09 июня 2025, 14:50
Житель Нальчика оштрафован за дискредитацию армии

Видеообращение Патимат Гусейновой. 9 июня 2025 г. Скриншот видео https://t.me/shtab_dagestana_kanal/33455
09 июня 2025, 13:51
Активистка призвала Меликова не допустить застройки пляжа в Каспийске

Портрет Заура Гурциева. Фото: t.me/IIULYANCHENKRO
09 июня 2025, 10:59
Арестован обвиняемый в убийстве вице-мэра Ставрополя

Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Прямая трансляция пользователя Кавказский Узел
Прямая трансляция пользователя Кавказский Узел
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Абхазия выдворила гражданина России за слова о родине #shorts #Абхазия #Россия #родина #резонанс
Абхазия выдворила гражданина России за слова о родине #shorts #Абхазия #Россия #родина #резонанс
Показать больше