Житель Ессентуков обвинен в финансировании ФБК*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело жителя Ессентуков, обвиненного в финансировании экстремистской организации из-за пожертвования "Фонду борьбы с коррупцией"*, поступило в суд.

Об уголовном преследовании жителя города сообщила пресс-служба Ессентукского горсуда.

Статья о финансировании экстремизма (часть 1 статьи 282.3 УК России) предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы, от года до четырех лет принудительных работ или штраф от 300 до 700 тысяч рублей.

Согласно версии обвинения, житель Ессентуков в августе 2021 года перечислил деньги "Фонду борьбы с коррупцией"*, “разделяя основную идеологию” организации. При этом мужчина достоверно знал, что ФБК* признан экстремистской организацией, говорится в публикации на сайте суда. Подробности дела, в том числе сумма вмененных мужчине пожертвований, в сообщении не приводятся.

Имя обвиняемого в публикации не называется, он фигурирует в сообщении как “гражданин П.”. В карточке дела на сайте суда его личные данные также скрыты. Материалы дела поступили в суд 4 июня, а 5 июня были переданы судье, указано в картотеке.

В августе 2021 года, когда ФБК* уже был признан экстремистским, соратники Алексея Навального объявили сбор донатов через Stripe, который, как утверждалось, безопасен для жертвователей. Тем не менее, силовики позднее нашли способ вычислять их по упоминаниям ФБК или техническому идентификатору мерчант ID, отмечает “Медиазона”**.

"Кавказский узел" писал ранее о нескольких приговорах жителям юга России по аналогичным делам о финансировании ФБК*. В конце мая суд назначил полтора года принудительных работ краснодарцу Дмитрию Дыбе, сумма его пожертвований составила 1050 рублей.

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* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), включен в реестр иноагентов, признан экстремистским и запрещен в РФ. Создатель фонда Алексей Навальный – был внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а также был приговорен к 19 годам заключения по делу об экстремизме, в феврале 2024 года умер в колонии. Навальный признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

** внесен в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.