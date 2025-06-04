Продлен арест мастера газовой службы по делу о взрыве в Махачкале

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Суд продлил срок ареста сотрудника компании "Газпром газораспределение Махачкала" по делу о взрыве в многоэтажке на улице Гапцахской.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта суд отправил под арест мастера по эксплуатации оборудования газовых объектов ремонтно-эксплуатационной службы АО "Газпром газораспределение Махачкала", подозреваемого в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности (часть 2 статьи 238 УК РФ). 12 апреля под стражу был заключен и махачкалинец, подозреваемый в выдаче поддельных документов на газификацию многоэтажки.

25 марта в одной из квартир многоэтажного дома №14 по улице Гапцахской произошел взрыв. Три женщины и мужчина получили травмы, были выбиты более 1000 окон в восьми домах, повреждения получили 50 автомобилей. Застройщик незаконно возвел не соответствующий проекту дом, газ в него не должен был подаваться, заявили власти после взрыва.

Суд продлил арест мастеру ремонтно-эксплуатационной службы "Газпром газораспределение Махачкала", сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева.

"Ленинский районный суд Махачкалы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июня включительно", – приводит сегодня ее слова РИА Новости.

Напомним, пять семей нуждаются во временном жилье после взрыва в многоэтажке, подсчитали власти. В начале мая жильцы пожаловались, что спустя почти полтора месяца после взрыва в доме не сделан ремонт подъездов и не работают лифты, а временное жилье предложено в загородных домиках.

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