Гражданин Украины осужден в Ростове-на-Дону за терроризм

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Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Вадима Трачука к 25 годам колонии, признав виновным в покушении на жизнь двух чиновников.

Южный окружной военный суд 3 июня вынес приговор гражданину Украины Вадиму Трачуку.

По данным следствия, Трачук в марте 2022 года, находясь в Энергодаре, решил вступить в террористическое сообщество, которое создал сотрудник Главного управления разведки министерства обороны Украины, пишет "Коммерсант".

Трачук вел наблюдение за объектами, которые участники выбирали для подрыва, а также хранил оружие и боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства. Кроме того, как считает следствие, он осуществлял подрыв самодельных взрывных устройств в установленном месте. В частности, он подорвал главу военно-гражданской администрации города, в результате чего последний получил ранения, как и еще два человека. Это произошло в мае 2022 года.

В апреле 2023 года целью группировки стал заместитель директора по персоналу Запорожской атомной электростанции. Трачук передал соучастнику самодельное взрывное устройство, чтобы тот установил его в почтовом ящике квартиры потерпевшего. Однако взорвать его они не смогли, так как через два дня СВУ нашли и обезвредили.

Суд признал Трачука виновным в участии в террористическом сообществе, а также незаконном приобретении и хранении взрывчатки, и приговорил к 25 годам колонии строгого режима.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 13 мая Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам колонии гражданина Украины Андрея Сереженко, признав виновным в причастности к подрыву начальника управления службы исполнения наказаний по Херсонской области Евгения Соболева.

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