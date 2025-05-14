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03:04, 14 мая 2025

Гражданин Украины осужден в Ростове-на-Дону за участие в теракте

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам колонии гражданина Украины Андрея Сереженко, признав виновным в причастности к подрыву начальника управления службы исполнения наказаний по Херсонской области Евгения Соболева.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор гражданину Украины Андрею Сереженко 13 мая.

По данным следствия, в 2022 году неустановленные противники проведения специальной военной операции решили организовать теракт. К этому они привлекли двух человек, которые в деле Сереженко упоминаются как Б. и П. Дело в отношении первого выделено в отдельное производство, второй умер. Он же подключил к совершению теракта Сереженко, пишет сегодня, 14 мая "Коммерсант".

В июне 2022 года Сереженко привез Б. в сквер, расположенные в Херсоне между Паровозной улицей и проспектом Адмирала Сенявина. При себе у Б. был рюкзак с самодельным взрывным устройством. Третий фигурант дела тем временем следил за передвижением автомобиля начальника УСН по Херсонской области Евгения Соболева и передавал информацию непосредственному исполнителю.

Б. прикрепил СВУ к стволу дерева в сквере, когда автомобиль Соболева проезжал мимо, бомба была приведена в действие. В результате взрыва он получил тяжелые ранения - были диагностированы переломы правой большеберцовой, правой и левой малоберцовой костей. Подрывник, впрочем, также получил ранение ноги.

Сереженко нашел раненого Б. и отвез в дом сообщника. В том же году Б. покинул Херсонскую область, а Сереженко через несколько недель задержали сотрудники правоохранительных органов.

В суде он вину в перевозке взрывного устройства не признал, но частично признал вину в совершении акта международного терроризма. Сереженко утверждал, что не знал, что в рюкзаке Б. было СВУ. Кроме того, он заявил, что согласился участвовать в подрыве Соболева, так как боялся физической расправы над его родственниками со стороны Б.

Суд признал Сереженко виновным в незаконной перевозке взрывного устройства и акте международного терроризма (пункта "а" части 3 статьи 222.1 и часть 1 статьи 361 УК РФ) и приговорил к 17 годам лишения свободы. Первые два года он проведет в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима. Также он оштрафован на 300 тысяч рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце апреля Южный окружной военный суд приговорил пятерых жителей Мелитополя к срокам от 11 до 14 лет, признав виновными в участии в террористическом сообществе.

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Автор: "Кавказский узел"

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