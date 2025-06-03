Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор трем обвиняемым в терроризме гражданам Украины

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд осудил пожизненно жителя Мелитополя Артема Мурдида, признав виновным в терроризме, его мать приговорена к 22 годам колонии, а сожительница - к 20 годам колонии.

Южный окружной военный суд вынес 2 июня приговор трем гражданам Украины, признав их виновными в серии терактов в Мелитополе.

По данным суда, в июне 2022 года житель Мелитополя Артем Мурдид начал сотрудничать со Службой безопасности Украины (СБУ), а затем создал террористическое сообщество, куда привлек также мать и сожительницу. Они получили от куратора задание взорвать участок Мелитопольской железной дороги. Мурдид изготовил самодельное взрывное устройство, которое заложил на участке и готовился взорвать в момент, когда по ней пройдет состав. Впрочем, совершить теракт ему не удалось, так как взрывчатка была обнаружена и обезврежена, пишет "Интерфакс".

Также следствие считает, что фигуранты дела совершили покушение на начальника станции государственного предприятия и на уполномоченного главу ВГА Мелитополя. Первый в результате покушения не пострадал, второй получил многочисленные травмы. В 2023 году фигуранты дела также совершили покушение на директора предприятия "Городской транспорт" в Мелитополе, в результате чего он умер, а его знакомая получила травмы.

Суд признал Артема Мурдида, Анну Мурдид и Анну Вошкодер виновными в зависимости от меры и степени участия по части 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе), части 3 статьи 30 - части 1 статьи 361 (покушение на акт международного терроризма), части 4 статьи 222.1 (незаконные хранение, приобретение и перевозка взрывных веществ), части 3 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывных веществ), пункту"а" части 2 статьи 205 (теракт), часть 1 статьи 361 (акт международного терроризма) УК РФ, информирует "Коммерсант".

Мурдид осужден пожизненно с отбыванием первых восьми лет в тюрьме, Анна Мурдид приговорена к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Вошкодер - к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 13 мая Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам колонии гражданина Украины Андрея Сереженко, признав виновным в причастности к подрыву начальника управления службы исполнения наказаний по Херсонской области Евгения Соболева.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.