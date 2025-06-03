Выписаны из больницы все пострадавшие при аварии Калмыкии

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Все одиннадцать пассажиров автобуса Волгоград - Астрахань, пострадавшие при столкновении с грузовиком в Калмыкии, выписаны из больницы.

Как информировал "Кавказский узел", семь человек погибли и 11 были доставлены в больницу в результате столкновения пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Волгоград - Астрахань, с большегрузом на трассе в Калмыкии 19 мая.

Трое пассажиров разбившегося в Калмыкии автобуса, которые находились на лечении в Александро-Мариинской областной клинической больнице в Астрахани. Ко 2 июля все пострадавшие покинули медицинский стационар.

В Астрахань на лечение были доставлены пассажиры с травмами, чье состояние после аварии оценивалось как среднетяжелое. "Их выписали", - цитирует слова представителя Минздрава Астраханской области “Интерфакс-Юг”.

Еще восемь пострадавших, которых после ДТП доставили в участковую больницу Цаган-Амана, получили экстренную помощь и по итогам обследования были отправлены на амбулаторное лечение - врачи установили, что длительное пребывание в стационаре им не требуется.

Уголовное дело расследуется по статье об оказании небезопасных услуг, повлекшем смерть двух и более человек (часть 3 статьи 238 УК России). Эта статья предусматривает до десяти лет лишения свободы или до пяти лет принудительных работ.

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