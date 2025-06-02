Начальник полиции Армении ушел в отставку по предложению Пашиняна

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Заместитель министра внутренних дел и начальник полиции Армении Арам Ованнисян отправлен в отставку. Источники связали его прошение об отставке с пожеланием Никола Пашиняна.

Как сообщал "Кавказский узел", с обвинениями в адрес главы полиции Арама Ованнисяна выступали лидеры и участники акций протеста, которые проходили в Ереване в мае и июне 2024 года. Лидер движения "Тавуш во имя родины", архиепископ Баграт Галстанян во время одной из акций спорил с Ованнисяном на повышенных тонах, заявив, что провокации устраивают сами полицейские, которые специально внедрены в ряды протестующих.

Начальник полиции Армении и заместитель главы МВД Арам Ованнисян освобожден от должности и службы в полиции согласно распоряжению, которое подписал сегодня премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщило информагентство “Новости-Армения”.

Ованнисян, имеющий звание генерал-майора полиции, попросил отправить его в отставку по собственному желанию, заявив, что уходит на пенсию, указывает портал Shamshyan.com.

По информации источников, Арам Ованнисян подал заявление об отставке не по собственной инициативе: сам Никол Пашинян призвал его подать такой рапорт, указывает издание ArmLur.am.

Арам Ованнисян работал в органах внутренних дел с 1990 года. Руководителем полиции Армении и замглавы МВД Армении он был назначен 9 января 2023 года, до этого он занимал пост замначальника полиции.

Вместо Ованнисяна главой полиции и заместителем министра внутренних дел планируется назначить бывшего губернатора Лорийской области Армении Арама Казаряна, утверждает “Спутник Армения”. Казарян сегодня объявил о своей отставке с поста губернатора.

“Сообщаю, что подаю в отставку с поста губернатора Лорийской области и прекращаю свою политическую и партийную деятельность. Это решение обусловлено моим переходом на другую работу, о чем компетентные органы заявят в установленном порядке и в установленные сроки”, - написал Казарян на своей странице в соцсети. Официальной информации о его новом назначении по состоянию на 19.50 мск не публиковалось.

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