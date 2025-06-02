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08:43, 2 июня 2025

Нападение собаки в Астрахани вновь стало причиной внимания Следкома

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нападение бродячей собаки на астраханскую пенсионерку привело к возбуждению уголовного дела.

Возбудить уголовное дело по информации о нападении бродячей собаки на жительницу Астрахани поручил председатель СК России Александр Бастрыкин после освещения этого случая в сети Интернет.

"В социальной сети сообщается о нападении бродячей собаки на жительницу города Астрахани. Агрессивное животное набросилось на пенсионерку возле многоквартирного дома, укусив ее за руку. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что в районе обитает большое количество безнадзорных собак, однако меры к организации их отлова не принимаются", - говорится в сообщении в телеграм-канале Информационного центра СК России.

Пока в СУ СК России по Астраханской области по факту нападения собаки организована процессуальная проверка.

При этом в комментариях под постом Следкома пользователь Ольга С. описала свое видение этой ситуации.

"Собака не агрессивная. Она прекрасно ладит с детьми и всегда с ними гуляет. Дети даже записали видео в защиту собаки!!! Пенсионерка сама стала проявлять в отношении детей агрессию, ругалась на них матом, махала руками и собака защитила детей. А теперь за защиту детей для собаки смертный приговор", - пишет она.

В ответ на этот комментарий представитель СУ СК России по Астраханской области написал, что региональным ведомством "будут приняты меры к исполнению поручения Председателя СК России".

"Кавказский узел" писал, что в марте вице-губернатор Астраханской области Денис Афанасьев подписал постановление №135-II "Об экстраординарной ситуации" - этот режим был введен на территории Приволжского района области в отношении безнадзорных животных. В этой зоне с 20 марта начат отлов всех бродячих животных, в том числе стерилизованных и с бирками, их доставляют в пункт временного содержания (ПВС). Там собак в случае передачи их старому или новому владельцу должны стерилизовать и вакцинировать. На прежние места обитания животных возвращать не будут: спустя 30 суток после помещения в ПВС животных, которым не удалось обрести хозяина, подвергнут гуманной" эвтаназии. 

Как пояснили юристы, постановление правительства Астраханской области разрешает отлов бездомных животных на улицах и их умерщвление в течение месяца. Жители региона регулярно жалуются на агрессивных бродячих собак, однако власти не обосновали применение режима "экстраординарной ситуации" и не предприняли других мер для решения проблемы, отметили эксперты. 

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Автор: "Кавказский узел"

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