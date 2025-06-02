Житель Ставропольского края арестован за вербовку друзей в террористическую организацию

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На два месяца арестовал суд жителя Ставропольского края, который обвинен в участии в деятельности террористической организации и вербовке в нее друзей.

Изобильненский районный суд Ставропольского края заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в вербовке в террористическую организацию.

По данным следствия, обвиняемый Н. посредством Telegram вступил в переписку с неустановленным представителем "Русского добровольческого корпуса" (деятельность на территории России запрещена, организация признана террористической). Кроме того, обвиняемый путем уговоров и предложений склонял друзей к участию в деятельности запрещенной организации, пишет 31 мая пресс-служба суда.

Гражданину Н. предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая признана террористической), части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления по части 2 статьи 205.5 УК РФ). Суд арестовал его до 26 июля.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 29 мая Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 и 13 годам соответственно мужа и жену из Ставропольского края, признав их виновными в подготовке теракта на железной дороге.

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