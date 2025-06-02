Активисты в Ереване призвали защитить права карабахских детей

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Активисты "Дашнакцутюн" провели акцию перед воротами правительственных дач в Ереване, они призвали защитить права карабахских детей.

Молодежные активисты АРФ "Дашнакцутюн" провели 1 июня акцию протеста перед правительственными дачами, где проживает, в частности, премьер-министр Армении Никол Пашинян с семьей.

Участники акции заявили, что 1 июня в Армении не может считаться Днем защиты детей, так как в стране их права не защищены. Они держали в руках плакаты с надписями "Верни детство карабахским детям", "За сколько сребреников ты продал родину наших детей?", "Игрушки моего ребенка остались в Мартакерте", говорится в сообщении, опубликованном в группе "Новости Армении и Арцаха" в соцсети "ВКонтакте".

Протестующие также выразили надежду, что наступит день, когда дети Армении смогут наслаждаться беззаботным и мирным детством.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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