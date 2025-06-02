Адвокаты указали на сложности получения компенсации за ущерб при взрыве в Ставрополе

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Компенсация за автомобили, которые пострадали от взрыва в Ставрополе, в котором погиб Заур Гурциев, если случившееся официально будет признано терактом, доступна лишь обладателям КАСКО.

Как писал "Кавказский узел", взрыв неизвестного устройства произошел ночью в Ставрополе возле жилых многоквартирных домов. Погибли двое мужчин. Одним из погибших оказался первый заместитель главы города Ставрополя, ветеран СВО, участник программы "Время Героев" Заур Гурциев. Взрыв раздался после того, как к Гурциеву подошел его знакомый, на плече которого была небольшая сумка, следует из видео. Следствие не исключило версию теракта. 31 мая Гурциев был похоронен в Ставрополе. При взрыве пострадали ряд припаркованных рядом с домом автомобилей.

Юристы, опрошенные "Кавказским узлом", прокомментировали вопрос о компенсации семьям погибших во время террористического акта и владельцам пострадавших от теракта машин.

В случае если событие официально признано террористическим актом, компенсации семьям погибших регулируются федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму", сообщил адвокат Тимур Филиппов.

"Согласно статье 18 этого закона государство обязано компенсировать вред, причинённый жизни, здоровью и имуществу физических лиц в результате теракта. Компенсация осуществляется за счёт федерального бюджета, а также — при возможности — за счёт имущества лиц, причастных к совершению теракта. Размер компенсаций может устанавливаться отдельными постановлениями правительства РФ (например, в случае теракта в "Крокус Сити Холле" в 2024 году семьям погибших было выплачено по 3 миллиона рублей из бюджета Московской области)", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Дополнительно близкие погибших могут подать в суд иск о компенсации морального вреда на основании статьи 151 Гражданского кодекса РФ. Компенсация морального вреда взыскивается с виновных лиц при наличии установленных оснований, подчеркнул адвокат. "Если у погибшего были иждивенцы, они имеют право на ежемесячные выплаты в соответствии со статьёй 1088 ГК РФ, при этом выплаты полагаются несовершеннолетним детям, инвалидам, пожилым родителям и другим лицам, находившимся на содержании погибшего. Если взрыв не признан терактом, а, например, произошёл в результате ЧС (взрыв газа, АЗС и т.п.), обязательной федеральной компенсации не предусмотрено. Такие выплаты возможны, но только по решению региональных властей (например, при ЧП в Махачкале в 2023 году выплачивали по 1 миллиону рублей семьям погибших). Возможно получить компенсацию при наличии иска к виновному лицу (например, к владельцу здания, компании, ответственному за технику безопасности или при наличии добровольного страхования). То есть при "обычных" взрывах выплаты возможны, но не гарантированы законом", - подчеркнул он.

Говоря о компенсации за пострадавшие автомобили, адвокат подчеркнул, что вопрос компенсации ущерба имуществу (в том числе автомобилям), повреждённому в результате теракта, также регулируется статьёй 18 федерального закона № 35-ФЗ.

"Однако на практике автовладельцы могут получить компенсацию только при наличии КАСКО, включающего риск "террористического акта". Обычные полисы ОСАГО не покрывают такие риски. Государственная компенсация ущерба имуществу граждан в таких случаях не является автоматической и зависит от конкретного механизма выплат, предусмотренного властями. Таким образом, если государство не приняло специальное постановление о компенсации ущерба имуществу, и у собственника нет страхования, покрывающего теракты — компенсация не будет произведена", — заключил Т.Филиппов.

Юрист, говоривший с корреспондентом "Кавказского узла "на условиях анонимности, рассказал, что размер выплат родным и близким погибших при терактах регулируется принятыми в 2019 году "Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда правительства Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате террористического акта, и возмещения вреда, причиненного при пресечении террористического акта правомерными действиями". Согласно этим правилам членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении) граждан, погибших (умерших) в результате террористического акта и (или) при пресечении террористического акта правомерными действиями, полагается компенсация в размере 1 млн рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи.

Юрист также отметил, владельцам машин, пострадавших от теракта, для возмещения ущерба было необходимо включить соответствующие пункты в страховой полис при консультации в офисе компании-страховщика. "При этом риски терроризма и диверсий должны быть специально оговорены. Если возникнет необходимость получить возмещение, нужно будет предоставить соответствующие документы, доказывающие, что ущерб был нанесен терактом. Такую экспертизу может предоставить МЧС", - подчеркнул он. Что касается тех, чья страховка не включает подобный пункт, то, согласно закону, страховые компании ничего не обязаны им компенсировать, а власти выдают лишь компенсацию за имущество первой необходимости, куда автомобиль не входит. По словам юриста, сейчас компенсацию пострадавшим, чьи автомобили не были охвачены страховкой, либо чья страховка не включала пункт о повреждении в результате теракта, оказывают власти соответствующих регионов.

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