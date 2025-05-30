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Кавказский узел

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16:30, 30 мая 2025

Боец из Дагестана убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Абдулкадыр Шалиев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1413 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 29 мая официально признаны убитыми как минимум 1412 бойцов из Дагестана.

Абдулкадыр Шалиев убит в военной операции на Украине, он похоронен в родном селе Ахты, сообщила сегодня администрация Ахтынского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1412 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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