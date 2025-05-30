Боец из Северной Осетии убит в военной операции

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Житель Северной Осетии Олег Дзбоев убит в ходе СВО на Украине. С ее начала официально признаны убитыми не менее 428 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 27 мая власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 427 бойцов из Северной Осетии.

О том, что 50-летний житель Северной Осетии Олег Дзбоев был убит в зоне проведения специальной военной операции, сообщила поисковая группа журналистки Арзу Мамедовой.

"В марте этого года семья Олега обратилась в нашу поисковую группу за помощью в его поисках. Боец перестал выходить на связь с конца февраля. Проверка показала, что Олег погиб при выполнении боевой задачи, но эвакуировать тело сразу не удавалось", - написала Магомедова в своем телеграм-канале.

Без отца остались двое сыновей, сообщили «КрыльяTV». Боец похоронен 29 мая во Владикавказе, пишет Ossetia News со ссылкой на "Извещения".

Таким образом, официально признаны убитыми в военных действиях не менее 428 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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