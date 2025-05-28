Житель Алагирского района убит в зоне СВО

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Арсен Хугаев убит в ходе СВО на Украине. С ее начала официально признаны убитыми не менее 427 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 27 мая власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 426 бойцов из Северной Осетии.

27 мая в Лесном Техникуме города Алагир состоялось открытие мемориальной доски в память о 28-летнем прапорщике Арсене Хугаеве. Он был убит на Суджанском направлении в Курской области 2 октября 2024 года, сообщается с телеграм-канале администрации Алагирского района.

Хугаев родился и вырос в горном шахтёрском поселке Бурон Алагирского района Северной Осетии. В 2014 году ушел на военную службу, с 2021 года служил в Погранслужбе России, затем был отправлен в зону СВО.

Похоронен Арсен Хугаев в родном поселке Бурон Алагирского района Северной Осетии.

Таким образом, официально признаны убитыми в военных действиях не менее 427 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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