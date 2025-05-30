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02:58, 30 мая 2025

Книга о беженцах из Карабаха представлена в Ереване

Книга “Арцах: блокада и насильственное переселение в человеческих историях”. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 100 историй беженцев из Нагорного Карабаха собраны в книге “Арцах: блокада и насильственное переселение в человеческих историях”. Изложенные в книге факты должны стать свидетельствами в международных судах, заявили журналисты. 

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Медиа-клуб “Степанакерт” 29 мая представил в Ереване книгу “Арцах: блокада и насильственное переселение в человеческих историях” в Ереване. На презентации в офисе медиа-клуба присутствовали журналисты – авторы историй, переводчики, общественные деятели, армянские и карабахские правозащитники. 

“В книге обобщены истории более 100 армянских семей, насильственно переселенных из Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха). Главной целью было показать, что помимо статистики и цифр, есть также истории реальных людей, – личные трагедии, которые важны с точки зрения историографии и обязательно должны быть в списке исторических исследований для изучения в будущем. Все истории – это факты, которые отражают всю трагедию блокады, войны, вынужденного исхода”, – сказал “Кавказскому узлу” председатель клуба, и главный редактор книги Гегам Багдасарян.

Книга, по его словам, была издана по инициативе европейских партнеров, тиражом 300 экземпляров на армянском и русском языках. Некоторые истории были переведены на английский язык и доступны онлайн. Экземпляры книги будут бесплатно розданы героям и всем заинтересованным людям и организациям. 

“Истории были задокументированы группой арцахских журналистов. Руководители  и другие участники программы стали частью фактической документации истории”, – отметил Багдасарян.

Он добавил, что медиа-клуб “Степанакерт”, хотя юридически и не является правопреемником Степанакертского пресс-клуба, работает с теми же целями. Мероприятие удалось организовать благодаря усилиям сотрудников и партнеров клуба. 

Выпуск книги с историями беженцев – первый крупный проект организации после насильственного перемещения, указала менеджер медиа-клуба “Степанакерт”, журналист Татевик Хачатрян.

“Издание книги не планировалось изначально, однако потом мы решили, что многих этот формат заинтересует больше. Это особенно важно для героев историй, которые нашли пристанище в отдаленных общинах по всей  Армении. Все эти истории содержат факты о  том, что пережили арцахцы, их необходимо сделать доступными всем и во всех форматах. Со временем и электронный вариант, и печатный, могут стать бесценным материалом для восстановления истории людей, которые потеряли все, стали жертвами насилия, преследований и вынужденного переселения. Эти свидетельства – не просто личные трагедии, но и важные доказательства, которые в будущем могут быть представлены в международных судах по правам человека”, – сказала она.

Каждое интервью и каждая зафиксированная деталь помогают восстановить картину произошедшего и привлечь внимание мировой общественности к гуманитарной катастрофе Нагорного Карабаха, считает журналист, автор автор 15 историй  в презентованной книге Мариам Саргсян

Личную историю жительницы Мартуни Мариам Саргсян “Кавказский узел” описывал в ходе 44-дневной войны: в октябре 2020 года она и доброволец Овик Овсепян обвенчались в соборе Казанчецоц в Шуши, который перед этим дважды подвергся обстрелу. 

“Было очень трудно собирать материал – все выслушать, возвращаться в те страшные дни войны, вспоминать адские дни блокады и вынужденного исхода. Все это приходилось переживать вместе с героями. В книге истории боли и потерь, арцахцы потеряли все: дома, близких, родину, но они сохранили главное, свою память. А мы, журналисты,  собирали свидетельства, чтобы сохранить правду. Возможно, эти истории помогут  добиться справедливости, обеспечить, чтобы голоса пострадавших были услышаны и не забыты”, – сказала журналистка.

По ее словам, книга – полностью документальный проект, ни одна история не была изменена, вымышленных деталей в ней нет. “Это реальная история людей, которые подверглись геноциду”, – заявила она.

Саргсян выделила несколько проблем, актуальных сегодня для карабахских беженцев в Армении. “Арцахцы не могут привыкнуть к реальности, не хотят думать, что не смогут вернуться в свои дома. Еще они не хотят менять паспорт ради жилищной программы, чтобы не потерять связь с родиной. И главной проблемой остаются нерешенные  социальные  вопросы – трудности  с арендной платой жилья, трудоустройство. К сожалению, все это сильно тормозят психологическое восстановление”, – констатировала вынужденная переселенка из Нагорного Карабаха.

Журналист Лика Захарян отметила, что “все истории беженцев ценные”. “Их важно задокументировать, чтобы сохранить память об этом периоде жизни Арцаха и его жителей”, – считает она.

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Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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