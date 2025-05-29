Активисты потребовали остановить застройку Верхнего Гуниба

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На территории особо охраняемого природного парка в Верхнем Гунибе с нарушением законов и нормативов возводятся капитальные сооружения, заявили авторы обращения.

Как писал "Кавказский узел", как минимум три петиции с требованием не допустить передачи детского санатория "Верхний Гуниб" из ведения Минздрава Дагестана Минтуризма республики опубликованы в сети, к 22 мая они собрали более 5 тысяч подписей. Главврач санатория заверила, что для пациентов ничего не изменится. В парковой зоне Верхнего Гуниба уже ведется капитальное строительство, там возвели трехэтажное здание, заявил депутат от Гунибского района Махмуддибир Каримов.

Обращения с требованием проверить деятельность коммерческой компании “Крепость Шамиля” 28 мая опубликовали руководитель дагестанской общественной организации по охране памятников культурного и природного наследия "Птица Феникс" Аминат Абдурахманова и председатель Общественного совета при Комитете лесного хозяйства РД Ислам Кличханов.

Абдурахманова адресовала свое обращение главе культурно-исторического фонда имени имама Шамиля, призвав “спасти последний оплот имама Шамиля”. “Просим сохранения уникального природного, культурного, исторического памятника, достояния страны, который, вследствие чиновничьего беспредела, превращают в каменные джунгли”, - цитирует ее обращение издание “Черновик”.

Ислам Кличханов, в свою очередь, обратился 28 мая в природоохранную прокуратуру. В его заявлении, как и в обращении Абдурахмановой, говорится, что на особо охраняемой природной территории в Верхнем Гунибе идет стройка, при этом “не соблюдаются никакие нормативы”.

“Ведутся масштабные строительные работы по возведению многоэтажного здания, вертолетной площадки и других объектов с использованием железобетона. Эти строения не являются временными зданиями и сооружениями”, - говорится в заявлении, которое Кличханов опубликовал в своем Telegram-канале.

Видео о том, что уже построено на лесном участке в Верхнем Гунибе, Аминат Абдурахманова опубликовала на своей странице в Instagram*. На записи видна группа строений, в том числе недостроенное сооружение высотой в пять этажей.

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